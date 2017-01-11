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Büyükşehir'den sokak hayvanlarına yönelik yeni uygulama



(Fotoğraflı)



SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü soğuk hava koşullarında sokak hayvanlarına yönelik yeni bir uygulama başlattı.

Barınak dışında bulunan hayvanlara yerinde besleme yöntemiyle yardım eli uzattıklarını ifade eden Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü Nagihan Yaman, sokak hayvanları konusunda tüm vatandaşlara sorumluluklar düştüğünü kaydetti. Yaman yaptığı açıklamada, "Sahipsiz hayvanlara yardım eli uzatmak için yerinde besleme uygulamasını başlattık. Görevli ekiplerimiz farklı noktalara hayvan yiyecekleri bırakıyor. Bu konuda vatandaşlarımıza da büyük bir sorumluluk düşüyor. Herkes kapısının önüne bir kap yemek koyduğu takdirde sorunu çözüme kavuşturmuş oluruz. Unutmayalım; dostlarımızın kış şartlarında yiyecek bulamadıkları için dirençleri zayıflıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda dostlarımızı Geçici Hayvan Bakım Evinde misafir ediyoruz. Bakımlarını yapıyor; tespitler neticesinde gerekli görülen tıbbi müdahalelerde bulunuyoruz. İlgili yasanın tarafımıza yüklediği sorumluluklar çerçevesinde çalışmalarımızı yapıyoruz. Sokak hayvanlarına yönelik çabamıza vatandaşlarımızın da destek vermesi çok önemli. Onlar bizim dostlarımız. Bu konuda birlikte hareket etmeyi sürdürelim" ifadelerini kullandı.

(RŞ-İÇ)



11.01.2017 14:52:24 TSI

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