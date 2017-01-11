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Büyükşehir Başkan Vekili Özak, Gebzeli mimar ve mühendisler ile bir araya geldi



(Fotoğraflı)



Kaan Kızıl

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli Büyükşehir Başkan Vekili Zekeriya Özak, Gebze Mimarlar ve Gebze İnşaat mühendisleri Odası ile imar değişikleriyle ilgili bilgilendirme toplantısında bir araya geldi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve İmar Komisyon Başkanı Yüksek Mimar Zekeriya Özak, Gebze Mimarlar Odası ve Gebze İnşaat Mühendisleri Odası ev sahipliğindeki imar toplantısına katıldı. Başkan Vekili Özak'ın önemli bilgiler aktardığı toplantıda Gebze, Çayırova, Dilovası ve Darıca ilçeleri imar sorumluları ve Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker de hazır bulundu. Başkan Vekili Özak, "Kentin geleceği için 12 ilçe belediye başkanımız ile birlikte ortak çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

Gebze 15 Temmuz Demokrasi Meydanı Kardelen Salonu'nda gerçekleşen toplantıda Gebze'nin Kocaeli için önemini vurgulayan Başkan Vekili Özak, "En ufak bir karar alırken tüm ilçelerimizi düşünerek ve istişare ederek alıyoruz. Kentin geleceği için 12 ilçe belediye başkanımız ile birlikte ortak çalışmalar yürütüyoruz. Mecliste kentin tamamıyla ilgili imar kararlarını titizlikle değerlendiriyoruz. Otopark yönetmeliği ile ilgili aldığımız 1 daireye 1 otopark uygulaması da oy birliği ile meclisimizde onaylandı" şeklinde konuştu.

Açıklamalarına devam eden Özak, "Kocaeli Türkiye'nin coğrafi olarak en küçük kentlerinden biri, ama sanayinin başkenti. Etrafı dağlar ve ormanlar ile çevrili. Yerleşim alanları kısıtlı ama her evde ortalama 1 araç var. Otopark bu kent için çok önemliydi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın İbrahim Karaosmanoğlu'nun liderliğinde Büyükşehir Belediyemizden oybirliği ile tarihi bir karar alarak, her eve bir otopark yeri uygulamasını zorunlu hale getirdik. Yeni uygulamaya aldığımız otopark yönetmeliği ile 4 aylık bir süreç içinde kent genelinde 2 bin 140 araçlık fazladan otopark yeri ayrıldı. Türkiye'de bir ilk olan uygulamada 5 yıl içinde 40 bin aracın sokaklardan çekilmesini öngörüyoruz. 40 bin aracı arka arkaya koyduğumuzda Kocaeli'den Ankara'ya bir konvoy oluyor. Bu uygulama için meslektaşlarımızdan kentimizin geleceği adına katkı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Gebze Mimarlar Oda Başkanı Özhan Aşkın Öztürk ve yönetimi, Gebze İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Kadı ve yönetimi, yapı denetimcileri, Gebze, Çayırova, Dilovası ve Darıca belediye başkan yardımcıları ve bölgelerinde faaliyet gösteren Mimar ve İnşaat mühendisleri katıldı. Büyükşehir İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Osman Günler ve İmar Müdürü Mustafa Gökhan Baykan ile birlikte imar ekibi de hazır bulundu. İmar plan notlarında yapılan değişiklikler ve otopark yönetmeliğinin ayrıntılı bir şekilde aktarıldığı toplantıda, Başkan Vekili Özak, Gebzeli mimar ve mühendislerin imarla ilgili bütün sorularını cevaplandırdı.

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, "Büyükşehir Belediyemiz, Gebze'ye ayrı bir önem veriyor. Başkan Vekilimiz Zekeriya Özak da bu bölge için bir çalışma yapılarken Gebze için olumlu düşünüyor. Nüfusun hızla arttığı Gebze'ye hep birlikte özel önem göstererek birlikte geleceğe taşıyoruz" dedi.

Programa ev sahipliği yapan oda başkanlarından İnşaat Mühendisleri Oda Başkanı Ahmet Kadı ve Mimarlar Oda Başkanı Özhan Aşkın Öztürk, Gebze'nin, toplanma ve cazibe merkezi olduğunu belirterek önemine dikkat çekti. Oda başkanları Büyükşehir ile temas halinde olduklarını belirterek Başkan Vekili Özak'a iadeyi ziyaretinden ve Gebze'ye gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ettiler.

(KK-İÇ)



11.01.2017 14:53:49 TSI

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