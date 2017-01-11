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Gençlerden kan bağışı

- Gençlik Merkezi Kızılay'ın kan bağışı çağrısına kayıtsız kalmadı



(Fotoğraflı)



Ahmet Altay

ORDU (İHA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde Gençlik Merkezi ile Kızılay ortaklaşa kan bağışı etkinliği düzenledi.

Türk Kızılayı'nın kış ayında azalan bağışlar nedeniyle yaptığı kan bağışı çağrısına gençler kayıtsız kalmayarak bağışta bulundu. Kızılay ekibi Fatsa Cumhuriyet Meydanı'na gelerek kan bağışı konusunda gençlere bilgilendirme yaptı ve kan bağışının önemi hakkında gençleri bilgilendirdi.

Gençlik Merkezi kurslarına katılan ve yapılan çağrılara duyarsız kalmayan gençler ve gönüllüler, kan bağışında bulundu. Düzenlenen etkinlikte gençler ve eğitmenler form doldurarak kanlarını faydalı kullanılması için Türk Kızılayı'na bağışladı.

Gençlik Merkezi personellerine ve öğrencilerine yaptıkları kan bağışı nedeniyle teşekkür eden Kızılay Derneği Fatsa Şube Başkanı Erdi Şevketoğulları, "Gençlerimizin bu örnek davranışı gerçekten bizleri mutlu etti. Kış ayında azalan kan bağışı nedeniyle gençlerimizin kan bağışını yapması güzel bir düşünce. Kan vermek hayat kurtarır ve kan devamlı bir ihtiyaçtır" dedi.

(AA-SLH-Y)



11.01.2017 14:54:47 TSI

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