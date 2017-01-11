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İncesu İlçe Milli Eğitim Müdürü ve okul müdürlerinden Başkan Karayol'a teşekkür plaketi

11 Ocak 2017 Çarşamba, 14:52
İncesu İlçe Milli Eğitim Müdürü ve okul müdürlerinden Başkan Karayol'a teşekkür plaketi
İncesu İlçe Milli Eğitim Müdürü ve okul müdürlerinden Başkan Karayol'a teşekkür plaketi

(Fotoğraflı - Görüntülü)

KAYSERİ (İHA) - İncesu Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Kaplan ve okul müdürleri İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol'u makamında ziyaret ederek okullara yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi verdi.
İncesu Belediyesi tarafından İlçe merkezi ve tüm mahallelerinde bulunan okulların çevre düzenlemesi yapılıyor ve okulların ihtiyaçları karşılanıyor. Fatma Lütfü Arıkan Anadolu Lisesi Müdürünün talebi üzerine İncesu Belediyesi tarafından okulda fotoğraflarla Çanakkale Koridoru, 15 Temmuz Koridoru ve İncesu koridoru yapıldı. Fatma Lütfü Arıtan Anadolu lisesinin açılında Sabahattin Çakmakoğlu Orta Okulu, Şehit Ali Kıvanç İlk Okulu, Şehit Yusuf Özmen İlk Okulu ve Kızılören Parlaklar İlk Okulunun Müdürleri de okullarına Fotoğraflarla 15 Temmuz Koridorunun yapılmasını istemelerinden dolayı bu okullara da 15 Temmuz koridorları yapıldı. Çalışmalar hakkında bilgiler veren İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, "Biz eğitim gönüllüsüyüz 13 yıllık Belediye Başkanlığımızda Kaymakamımız, Milli Eğitim Müdürümüz ve Okul Müdürlerimiz ile birlikte koordineli bir şekilde çok sayıda Okul ve derslik yaptırdık. Hayırseverlerimizle organize edip yaptırdığımız 7 Okul 76 derslik diye biliyorum. Bütün okullarımızın çevre düzenlemesi ve ihtiyaçlarını yüzde 95 oranında karşılıyoruz. Geleceğimizin teminatı bu çocuklar kendi çocuklarımız, bu çocuklar için ne yapsak azdır. Müdürümüzün de belirttiği gibi istemediğimiz FETO darbe girişiminin maalesef ülkemize açtığı yaralar ortada Allah onları kahretsin. Son 27 çeyrektir büyüyen Türkiye ekonomisi eksiye düştü. Şimdi oyunu Brezilya üzerinden de oynamaya kalktılar. Brezilya da 2015 ve 2016 yılında büyüme eksi üç dörtlere düştü. Bundan yıllar önce Türkiye'nin yaptığı ivme gibi ekonomide Brezilyada yaptığı ivmede büyüme oranları%7,85'di onlarda bile eksiye doğru düşüş oldu. Biz sizlerle sizlerin yetiştirdiği yeni nesiller ile inanıyoruz ki Devletimize Milletimize sahip olup bu sıkıntıların Türkiye Cumhuriyeti olarak üstesinden geleceğiz. Bazen sosyal medyada istemediğimiz Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza ve Hükümetimizle ilgili yazışmalar oluyor bunları hoş karşılamıyorum. Seçin zamanı geldiğinde herkes gönül verdiği siyasi partiye oy verebilir, ama bu bir parti meselesi değil Devletin bekası meselesidir. Biz Türkiye de 4 milyon Suriyeli kardeşlerimize bakıyoruz ama Allah korusun biz öyle bir duruma düşsek bizim gideceğimiz bir ülke yok. Vatanımızı, Milletimizi ve Bayrağımızı kaybetmeyeceğiz. Omuz omuza el ele vereceğiz. Ayrı fikirler olabilir Demokraside onlara da saygı duyuyoruz onlarda bizim kardeşlerimiz, biz yaptığımız görev olarak zaten toplum arasında hiçbir toplumun arasında ayrıma gitmedik. Her insana her topluma eşit hizmet üretmeye çalıştık" ifadelerini kullandı.
Karayol, "Bu kapsamda başka Ömer hocam Allah razı olsun Okullarda 15 Temmuz Koridorları yapalım dedi. 15 Temmuzda yaşananları saat saat dakika dakika neler yaşandığını bizden sonraki nesillerin unutmaması Okullarda İstiklal Savaşı Çanakkale Zaferini tarihimizdeki Şanlı Zaferlerimizi okutup öğretiyorsak bunu da öğrencilerimizin unutmaması gerektiğine inanarak önce Fatma Ömer Lütfü Arıtan Anadolu Lisesinde bunu yaptık. Sayın Kaymakamımız, Milli Eğitim Müdürümüz Okulumuzu yaptıran hayırseverlerimizle birlikte okulumuzun açılışını yaparken diğer okullarımıza da yapılması gündeme geldi Sabahattin Çakmakoğlu Orta Okulu, Şehit Ali Kıvanç İlk Okulu, Şehit Yusuf Özmen İlk Okulu ve Kızılören Parlaklar İlk Okulumuza yaptık. Koridorları müsait olan Okullarımız olursa diğer okullarımıza da yaparız" diye konuştu.
(AG-SK)

11.01.2017 14:55:51 TSI
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