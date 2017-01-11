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Şahinbey Belediyesi girişimcilere yeni imkanlar sunuyor

11 Ocak 2017 Çarşamba, 14:53
Şahinbey Belediyesi girişimcilere yeni imkanlar sunuyor
Şahinbey Belediyesi girişimcilere yeni imkanlar sunuyor

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Şahinbey Belediyesi ile KOSGEB arasında imzalanan protokolün ardından 300 kişiye uygulamalı girişimcilik eğitimi verilecek.
Şahinbey Belediyesi daha önceki yıllarda olduğu gibi 2017 yılında da vatandaşlarına hizmet anlayışını en üst seviyede sürdürmeye devam ediyor. Yeni yılda yeni girişimcilerle birlikte ekonomiye katkı sağlamayı hedefleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep KOSGEB Müdürü Sadık Gözek ile imzaladığı protokolle 300 yeni girişimciye daha eğitim verilecek.
Kendi işini kurmak isteyenlere girişimcilik eğitimi
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun makamında gerçekleştirilen imza protokolünün ardından açıklamada bulunan Başkan Mehmet Tahmazoğlu, "Ülkemizin nüfusu hızla artmakta. Özellikle yeni yetişen gençlerimizin iş sahibi olabilmesi adına KOSGEB ile Şahinbey Belediyemiz arasında bir protokol imzaladık. Buradaki amacımız iş sahibi olmak isteyen gençlerimize ve vatandaşlarımıza kendi işlerini kurabilme imkanlarını sunabilmek. İmzalanan bu protokol sonrasında 300 kişiye girişimcilik eğitimi verilecek. 32 saat sürecek bu eğitim sonrasında kendi işlerini kurmak isteyen kardeşlerimize 50 bin TL'ye kadar hibe kredisi, 100 bin TL geri ödemeli kredi desteği sağlanacak. Ayrıca engelli ve hanım kardeşlerimize bu desteğin yüzde 20 artışı söz konusu. Ben KOSGEB Müdürümüz Sadık Gözek'e desteğinden dolayı teşekkür ediyorum. Kendi işlerini kurmak isteyen vatandaşlarımızı da belediyemize davet ediyorum" dedi.
"Girşimcilerimize tecrübe kazandırmak istiyoruz"
Gaziantep KOSGEB Müdürü Sadık Gözek, girişimcilik eğitimi ile iş kurmak isteyenleri tecrübelendirmek istediklerini belirterek, "KOSGEB Gaziantep İl Müdürlüğü olarak 2012 yılından bu yana toplam 11 bin 500 girişimci adayına girişimcilik eğitimlerini vermiş durumdayız. Girişimci adaylarına vermiş olduğumuz eğitimler sonrasında iş ve pazarlama planlamaları, iş yeri yönetimi, muhasebe gibi birçok konuda tecrübe kazandırmayı hedefliyoruz. Dünyada ve Türkiye'de yapılan istatistiklerde, kurulan işletmelerin pazar araştırması yapılmadan kuruluğunu ve sonrasında kapanma oranlarında artış olduğu görülüyor. Bizim amacımız az da olsa girişimcilere 4 günlük eğitimlerle işletmeciliğin temel kurallarını öğretmeye çalışıyoruz. Şahinbey Belediye Başkanımızın da bu konuya öncelik göstermesi bizim için çok önemli. Gaziantep girişimci bir şehir, dolayısıyla Gaziantep'te de bu tür girişimcilik eğitimlerinin fazla olması gerekiyor. Bundan sonraki süreçlerde de belediyemizle birlikte bu tür eğitimleri vermeye devam edeceğiz. Girişimcilerimiz aldıkları bu eğitim sonrası 50 bin TL hibe 100 bin TL geri ödemeli girişimci desteğine başvurma hakkına sahip olacaklar" diye konuştu.
(BRN-Y)

11.01.2017 14:56:57 TSI
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