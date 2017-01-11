YEREL HABERLER / MALATYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. TKDK'dan kan bağışı çağrısına destek

TKDK'dan kan bağışı çağrısına destek



(Fotoğraflı)



Yakup Arkın

MALATYA (İHA) - Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu çalışanları kan bağışı çağrısında destek verdi.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Malatya Koordinatörlüğü (TKDK), Kızılay'ın kan stoklarının azaldığı yönündeki açıklamanın ardından kan bağışı yaparak Kızılay'ın çağrısına destek verdi.

Kurum içerisinde kurulan kan bağışı standında kan veren çalışanlar ban bağışı çağrısından sonra bu sosyal sorumluluk projesine destek vermek için bağışta bulunduklarını söyledi. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Malatya İl Koordinatörü Murat Tunç, Türk Kızılay'ı Genel merkezinin çağrısı üzerine kurum olarak harekete geçtiklerini söyledi.

Tunç, "Bugün burada Malatya Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu olarak kan verme kampanyasına destekte bulunuyoruz. Bilindiği üzere son zamanlarda kan stoklarının büyük miktarda azalmasından dolayı bu kampanyaya katılmak için talepte bulunduk. Bütün Kamu kuruluşlarını da bu kampanyaya destek vermelerini bekliyoruz. Umarım bu çağrımız gerekli yerlere ulaşır" şeklinde konuştu.

(YA-BRN-Y)



11.01.2017 15:01:12 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER