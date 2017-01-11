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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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'Ülkesel Halk Elinde Islah Projesi' İl İstişare Kurulu Toplantısı yapıldı

11 Ocak 2017 Çarşamba, 14:57
'Ülkesel Halk Elinde Islah Projesi' İl İstişare Kurulu Toplantısı yapıldı
'Ülkesel Halk Elinde Islah Projesi' İl İstişare Kurulu Toplantısı yapıldı
- Akın: "Sahadaki çalışmaları değerlendirdik"

(Fotoğraflı)

Erdal Akbuğa
MALATYA (İHA) - 'Ülkesel Halk Elinde Islah Projesi' İl İstişare Kurulu Toplantısı yapıldı.
Malatya'da AK Karaman Koyun ırkında Arapgir ve Yazıhan'da uygulanan 'Ülkesel Halk Elinde Islah Projesi' kapsamında Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği'nde İl İstişare Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıda konuşan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Zülküf Yıldırımoğlu, Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın'a teşekkür ederek, "Projenin ülkemize, ilimize, ilçemize katkısı oldu" diye konuştu.
Yıldırımoğlu, ülkedeki sıkıntıları herkesin bildiğini belirterek, "Bunların üstesinden birlik ve beraberlik içerisinde geleceğiz. Biz, üzerimize düşen çalışmaları yapacağız. Bu çalışmalarla beraber memleketimize bayrak, vatan, toprak sevgisin de çiftçimize, köylümüze, insanlarımıza da göstermemiz, anlatmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın da 'Ülkesel Halk Elinde Islah Projesi'nin Arapgir ve Yazıhan İlçeleri'nde devam ettiğini dile getirdi.
Akın, İl İstişare Kurulu olarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Zülküf Yıldırımoğlu, Proje Lideri Prof. Dr. Metin Bayraktar, Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Zeki Sadak, Yazıhan Tarım İlçe Müdürü Zafer Tanrıverdi, Arapgir Tarım İlçe Müdürü Mevlüt Birlik ve proje teknik ekiple yapılan çalışmalar, yapılması gerekenler ve sahadaki çalışmaları değerlendirdiklerini söyledi.
İstişare Kurulu Toplantısı sonrası sahadaki çalışmalara, küpeleme ve kayıtlarının alınmasına devam edileceğini kaydeden Akın, koordineli bir çalışma yapmak için bir araya geldiklerini ifade etti.
Akın, projelerin yaygınlaştırılması için çalışmaların devam ettiğini de sözlerine ekleyerek, siyasiler ve bürokratlardan destek beklediklerini söyledi.
(EA-BRN-Y)

11.01.2017 15:02:11 TSI
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