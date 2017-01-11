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Ağrı Sivil Toplum Platformu toplantısı

11 Ocak 2017 Çarşamba, 15:01
Ağrı Sivil Toplum Platformu toplantısı
Ağrı Sivil Toplum Platformu toplantısı

(Fotoğraflı)

Ahmet Genç
AĞRI (İHA) - Ağrı Sivil Toplum Platformu, seçim tarihini belirmek amacıyla bir araya geldi.
Özel bir restoranda bir araya gelen sivil toplum kuruluş temsilcileri; seçim tarihi belirlenmesi, tüzük tadilat komisyonu oluşturulması, tüzük tadilat komisyonu toplanma tarihi belirlenmesi, platforma katılım ile ilgili bilgilendirme yapılması, genel kurula üyelerin isminin verilmesi işlemi, seçim sekretaryasının oluşturulması, protokol daveti yapacak heyetin oluşturulması ve seçim için divan heyeti oluşturulması konularını ele aldı. 11 Şubat'ta başkanlık için seçim kararı alınırken, dilek ve temenninin ardından toplantı sona erdi.
(AG-MSA-Y)

11.01.2017 15:05:16 TSI
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