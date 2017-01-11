11 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TOKAT HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Erbaa Belediyesi sokak hayvanları için yiyecek bıraktı

11 Ocak 2017 Çarşamba, 15:01
Erbaa Belediyesi sokak hayvanları için yiyecek bıraktı
Erbaa Belediyesi sokak hayvanları için yiyecek bıraktı

(Fotoğraflı)

TOKAT (İHA) - Yoğun kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplanan Erbaa'da belediye, sokak hayvanlarını unutmadı.
Erbaa Belediyesi şehir genelinde çeşitli noktalara sokak hayvanları ve kuşlar için yiyecek bıraktı. Vatandaşlara çağrıda bulunan Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım, "Onlar yaratıcının sessiz kulları, siz de bu soğuk kış günlerinde bizlerin yardımına ihtiyaç duyan kuşlar ve sokak hayvanları için pencere kenarlarına ve uygun yerlere yiyecek bırakmayı unutmayın" dedi.
(ŞK-SLH-Y)

11.01.2017 15:05:30 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Yurtta kış
YEREL

YURTTA KIŞ
Tokat'ta eğitime kar engeli
YEREL

TOKAT'TA EĞİTİME KAR ENGELİ

Şehre inen kurdun köpeğe saldırması kamerada
YEREL

ŞEHRE İNEN KURDUN KÖPEĞE SALDIRMASI KAMERADA
Tokat'ta eğitime kar engeli
YEREL

TOKAT'TA EĞİTİME KAR ENGELİ

Tokat'ta karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü
YEREL

TOKAT'TA KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİ: 1 ÖLÜ
Tarım öğretiminin 171. yılı
YEREL

TARIM ÖĞRETİMİNİN 171. YILI
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü
YEREL

10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ
Niksar'da aç kalan hayvanlar için doğaya yiyecek bırakıldı
YEREL

NİKSAR'DA AÇ KALAN HAYVANLAR İÇİN DOĞAYA YİYECEK BIRAKILDI
Yurtta kış
YEREL

YURTTA KIŞ