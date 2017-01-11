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Erbaa Belediyesi sokak hayvanları için yiyecek bıraktı



(Fotoğraflı)



TOKAT (İHA) - Yoğun kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplanan Erbaa'da belediye, sokak hayvanlarını unutmadı.

Erbaa Belediyesi şehir genelinde çeşitli noktalara sokak hayvanları ve kuşlar için yiyecek bıraktı. Vatandaşlara çağrıda bulunan Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım, "Onlar yaratıcının sessiz kulları, siz de bu soğuk kış günlerinde bizlerin yardımına ihtiyaç duyan kuşlar ve sokak hayvanları için pencere kenarlarına ve uygun yerlere yiyecek bırakmayı unutmayın" dedi.

(ŞK-SLH-Y)



11.01.2017 15:05:30 TSI

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