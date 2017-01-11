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Rize'de FETÖ ile ilişkisi tespit edilen 6 dernek kapatıldı



Göktürk Fırat

RİZE (İHA) - Rize'de FETÖ ile ilişkisi tespit edilen 6 dernek kapatıldı.

Rize'de FETÖ'ye yönelik mücadele kapsamında, FETÖ ile ilişkisi olduğu düşünülen dernekler hakkında başlatılan inceleme tamamlandı. İnceleme neticesinde FETÖ ile bağlantısı olduğu tespit edilen Rize Sanayisi ve İş Adamları Derneği, Rize Yarenler Çalışma Derneği, Gülbahar Hatun Derneği, Rize Eğitim Derneği, Şahika Spor Kulübü ve Rize Köylerini Kalkındırma Derneği kapatıldı. Kapatılan derneklere ait hesaplar ise inceleme altına alındı. Dernek faaliyetleri ve yöneticileri hakkındaki inceleme ise sürüyor.

(GF-ÖS-Y)



11.01.2017 15:06:25 TSI

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