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Yakutiye, esnaf ile el birliğinde

11 Ocak 2017 Çarşamba, 15:02
Yakutiye, esnaf ile el birliğinde
Yakutiye, esnaf ile el birliğinde
- "Sigortasız çalıştırmaya kayıtsız kalmadılar"

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Yakutiye Belediyesi ile Erzurum Oto Tamircileri ve İmalatçıları, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Erzurum Marangoz Mobilya ve Duvarcılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası el ele vererek bağlı esnafların iş, çalışma yaşamı, çalışma hayatı ve resmi prosedürlerin uygulamasıyla ilgili eğitim programı düzenlediler. Kasım ayında başlayan proje, belirli periyotlarla düzenlenen seminerlerle sürüyor. Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, İŞKUR, TUİK ve SGK uzmanlarının desteğiyle esnafın çağın şartlarına hazır olabilmesini hedeflediklerini belirtti.
Yakutiye Belediyesi tarafından, kayıtlı istihdamın teşviki programı kapsamında yürütülmekte olan "Kayıtsız Kalmayın" projesi ikinci semineri düzenlendi. Kayıtsız Kalmayın projesi Avrupa Birliği ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından destekleniyor. Projede Erzurum Oto Tamirciler ve İmalatçıları, Esnaf ve Sanatkârlar Odası, Erzurum Marangoz Mobilya ve Duvarcılar Esnaf ve Sanatkârlar Odasını ortak olarak, İŞKUR Erzurum İl Müdürlüğü ve TÜİK Erzurum Bölge Müdürlüğü iştirakçi olarak yer almaktadır. Projenin genel amacı bölgede kayıt dışı istihdamın azalmasına katkı sağlamaktır. Bu bağlamda bölgede eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri düzenlenmektedir.
Proje kapsamında 3 adet çalıştay, 5 adet bilgilendirme semineri düzenlenerek toplam 1400 kişiye ulaşılması hedeflenmektedir. Bu güne kadar ulaşılan kişi sayısı 680'i aştı. Ayrıca Sanayi bölgesinde network analizi yöntemiyle 80 firma seçilerek, bu firmalara birebir ziyaretler düzenleniyor. Ziyaretlerde kapasite artırımı, gerçekleştire unsurları ve nasıl işleyişin sağlanacağı anlatılıyor. İşkurun işverenlere sağladığı teşvik programları aktif iş gücü programları var. Bunların temel amacı istihdamın korunması artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, işsizliği azaltılması ve özel politika gerektiren dezavantajlı gruplarımızın iş gücü piyasasına kazandırılmasıdır. Aktif işgücü programları: işbaşı eğitim programı, mesleki eğitim kursları, girişimcilik eğitim programı, toplum yararına programlar anlatıldı.
Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, belediye olarak üretim yapan kesimleri önemsediklerini belirterek, "Esnafımız, zanaatkarımız, işadamımız, kısacası üretim yapan insanlarımız iyi olacak ki, toplumda işsizlik kalmasın, insanların yüzü gülsün. Burada benim söylemek istediğim tek şey, kayıt dışına her işverenin karşı olmasıdır. Kayıt dışı bini bereketi yok eder, insanları mutsuz eder. Sigorta, çalışan için güven olduğu kadar iş veren içinde berekettir" dedi.
Seminere Oto Tamirciler Odası Başkanı Fatih Çiftçi, Marangoz ve Duvarcılar Odası Başkanı Murat Nohutçu, Elektrikçiler Odası Başkanı Muhsin Çağlar, çok sayıda esnaf ve Yakutiye Belediye Başkan Yardımcısı Engin Kocadağıstan, Yakutiye Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Alaattin Doğrusoy, SGK İl Müdürü Nizamettin Durmuş, katıldı.
Seminerde Sosyal Güvenlik Kurumu Kayıt dışı istihdamla mücadele uzmanı Adem Genç sunum yaptı. Sunumda Erzurum'da tespit edilen kayıt dışı istihdam rakamlarının 2015 yılı için 232, 2016 yılı için de 737 olduğunu söyledi. Adem Genç seminerde, kayıt dışı istihdamın nedenleri üzerinde dururken, karşılaşılacak sonuçları ve tespit durumunda uygulanacak cezai yaptırımlarını anlattı.
Seminere katılan Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Eğitimcileri Gözde Füsun Orhan ve Emine Esra Karakaya katılımcılara İŞKUR'un tanıtım filmini izletti ve ardından işbaşı eğitim programı hakkında katılımcılara bilgi verdi. İşbaşı eğitim programından nasıl yararlanılır, kimler yararlanabilir konularında esnafı bilgilendirdiler.
(ERZ-Y)

11.01.2017 15:06:40 TSI
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