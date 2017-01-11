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Çeşme'de denizciler artık bu kurslara gitmek zorunda

11 Ocak 2017 Çarşamba, 15:14
Çeşme'de denizciler artık bu kurslara gitmek zorunda
Çeşme'de denizciler artık bu kurslara gitmek zorunda

(Fotoğraflı)

İsa Atagöz
İZMİR (İHA) - Turizm işletme belgeli teknelerin personeli için bazı eğitimlerin alınması ve Çeşme'nin pilot bölge olarak ilan edilmesi üzerine, Çeşme Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde denizcilere yönelik kurslar açılmasına karar verildi.
Çeşme Denizciler Derneği, bir duyuru yayınlayarak, turizm işletme belgeli tüm ticari tekneleri donatan, kaptan veya personellerinin bazı eğitimleri almalarının zorunlu kılındığını açıkladı. Turizm İşletme Belgeli Ticari Teknelerin, donatan, kaptan ve personellerine yönelik verilecek eğitim kapsamında, Çeşme Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından; kişisel gelişim ve eğitim kursu, hijyen kursu, iş organizasyonu kursu ve iş güvenliği ve işçi sağlığı kursu açılacağı belirtildi. Çeşme Denizciler Derneğinden yapılan açıklamada, kursların talebe göre açılacağı vurgulanarak, kursa katılmak isteyen denizcilerin, kimlik fotokopileri ile derneklerine başvurması istendi.
(İA-HG-Y)

11.01.2017 15:18:33 TSI
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