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Yüreğir Belediyesi'nden Suriyeli kadınlara meslek kursu



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ADANA (İHA) - Yüreğir Belediyesi'nin Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı işbirliği ile gerçekleştirdiği Suriyeli kadınlara yönelik meslek edindirme projesi büyük ilgi gördü. Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan proje kapsamında Kültürevleri'nde aşçılık kursu gören Suriyeli kadınları ziyaret ederek başarılar diledi.



Projeden 500 kadın yararlanıyor

Yüreğir Belediyesi, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı işbirliği ile ülkemize sığınan Suriyeli kadın mültecilere yönelik meslek edindirme kursu veriyor. 5OO Suriyeli kadına meslek edindirmeyi amaçlayan proje aşçılık, kuaförlük, cilt bakımı ve tıbbi sekreterlik kurslarından oluşuyor. Yüreğir Belediyesi Ahmet Yesevi Kültürevi, Mevlana Kültürevi, Çetin Topçuoğlu Kültürevi ve Doğankent Kültürevi'nde 2016 yılının Aralık ayında başlayan kurslar Şubat ayında son bulacak. Millî Eğitim Bakanlığı Halk Eğitimi Merkezi öğretmenlerinin verdiği eğitimlerin ardından kurs sonunda sertifika almaya hak kazanacak Suriyeli kadınlar meslek sahibi olacak.



Başkan Çelikcan: "Elleri ekmek tutacak"

Mevlana Kültürevi'ni ziyaretinde aşçılık eğitimi alan Suriyeli kadınların hazırladıkları yemeklerin tadına bakan Başkan Çelikcan yemekleri lezzetli ve başarılı bulduğunu dile getirdi. Suriyeli kadın kursiyerlere başarılar dileyen Başkan Çelikcan, "Ülkemize sığınan kardeşlerimize meslek edindirerek hem yaşamlarını kolaylaştırmayı, hem de kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenmelerini amaçlıyoruz."dedi. Devletin şefkat elinin her zaman mazlumların üzerinde olduğunun altını çizen Başkan Çelikcan, "Güzel bir amaca hizmet eden bu kurslarımızdan sertifika alan Suriyeli kadınlarımız edindikleri meslek dallarında hayata atılacak, elleri ekmek tutacak, hayatlarını başkalarının eline bakmadan yaşama imkanına kavuşacaklar" şeklinde konuştu.

Yüreğir Kültürevleri'nde meslek edindirme kurslarına katılan Suriyeli kadınlar Başkan Çelikcan'a böyle bir projeyi hayata geçirdiği için teşekkür ettiler.

(ELF-Y)



11.01.2017 15:20:45 TSI

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