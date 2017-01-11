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Büyükşehir'den Dış İlişkiler ve Turizm alanındaki projelere destek



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KONYA (İHA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya merkez ve ilçelerde bulunan kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının dış ilişkiler ve turizm alanlarında hazırlayacağı projeleri destekliyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, dış ilişkiler ve turizm alanlarında hazırlanacak projeleri destekliyor. Konya Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı'nca başvuruları başlayan ve 31 Ocak'a kadar devam edecek program ile Konya merkez ve ilçelerde, uluslararası ilişkiler ve Konya turizminin gelişmesine öncülük yapacak fikirlerin ortaya çıkması ve paydaşların katılımı ile uygulamaların gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Konya turizmine ve Konya'nın uluslararası alanda tanınırlığına katkı sağlanması amacıyla başlatılan program, doğrudan nakdi bir yardım niteliği taşımazken seçilen proje ve programların Büyükşehir Belediyesi katkısı ile hayata geçirilmesini amaçlıyor. Konya merkez ve ilçelerinde bulunan kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve diğer tüzel kişilerin başvuracağı destek programı ile ilgili detaylı bilgiye www.konya.bel.tr adresinden ulaşılabiliyor.

Başvuruları 31 Ocak'a kadar alınacak projeler arasından seçilenler, Büyükşehir Belediyesi katkısı ile hayata geçirilecek.

(AH-Y)



11.01.2017 15:24:44 TSI

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