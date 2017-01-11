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Büyükşehir kar mücadeleyi aralıksız sürdürüyor



(Fotoğraflı)



Otağ Fırıncıoğulları

BALIKESİR (İHA) - Büyükşehir Belediyesi, yoğun kar yağışının sebep olduğu olumsuzlukları bertaraf etmek için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İl genelinde hummalı bir çalışma başlatan Büyükşehir ekipleri, bir yandan ana arterlerdeki yolu açarken bir yandan da kent merkezini kardan temizliyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir il genelinde etkisini gösteren kar yağışının sebep olduğu olumsuzlukları bertaraf etmek için çalışmalarını sürdürüyor. 7/24 esasına göre çalışan ekipler kar yağışının etkili olduğu tüm ilçelerde mücadeleye devam ediyor. Yağışın etkilediği ilçelerde kapanan yollara anında mücadele eden ekipler, ulaşıma kapanan kırsal mahallelere de yol açma çalışmalarına devam ediyor. Dün akşamdan itibaren etkisini kaybeden kar yağışı nedeniyle yolları kapalı olan kırsal mahallelerde çalışmalar devam ederken, kent merkezilerinde de kar küreme ve tuzlama işlemlerini sürdürüyor.



20 ilçe de kardan etkilendi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yağışın etkili olduğu tüm il genelinde özverili bir şekilde çalıştığını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, yağışların Balıkesir'de etkisinin çok olduğunu belirtti. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin bile tarihinde görmediği kar yağışı altında kaldığını ifade eden Başkan Uğur, "Balıkesir'in 20 ilçesi, 890 kırsal mahallesi ve merkezler dahil bundan etkilendi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak biz kar yağışlarını da düşünerek, damperli kamyon, önünde sıyırıcısı ile, tuz stokları, greyderlerimiz ve dozerlerimiz ile hazırlıklıydık. Kar mücadelemizi hem ilçe yollarında, hem de kırsal mahalle yollarında, hem de merkezde yaptık. İlçe belediyeleri de bu çalışmaları yapıyor" dedi.



Ekipler 24 saat görev yaptı

Bandırma'nın Türkiye'de kar kalınlığı 92 santimetre olan ve en fazla kar yağışı alan ilçesi olduğunu söyleyen Başkan Uğur, "Daha sonra kar kalınlığı bir metreyi geçti. Balıkesir'den Bandırma'ya 6 saatte ulaşabildik. Vatandaşlarımızda tedbirsiz yola çıktıklarından. Çoğunda zincir yok, çekme halatı yok, takoz yok. Bazıları araçlarına antifriz bile koymamış. Hal böyle olunca yolda tıkanmalar oldu maalesef. Elimizden geldiğince vatandaşlarımıza yarım ettik. Antifriz olmayana antifiriz koyduk, yolda kalanın arabasını ittik, yolları açtık. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi büyük bir ekip ile Bandırma'ya gitti. BASKİ'siyle, Kent Estetiği'yle, Fen İşleriyle, İtfaiyesiyle, hatta Çevre Dairemizin ilaçlama araçlarımız bile görevdeydi. 24 saat görev yaptılar. Yine çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

Balıkesir genelinde son iki gündür etkili olan yoğun kar yağışı yağmaya ara verince Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin merkez ve tüm ilçelerde ana arter ve kırsal mahalle yollarındaki çalışmaları da hız kazandı. Büyükşehir Belediyesine bağlı onlarca ekip ve yüzlerce personelin durmaksızın süren çalışmaları sonucunda kar esaretinin yaşandığı ilçelerdeki birçok mahallenin yolu tekrar ulaşıma açıldı. Yetkililer, kar yağışının başlamasıyla kırsaldaki yolların tekrar kapanabileceğini ancak yapılan çalışmalarla vatandaşların mağduriyetlerinin önüne geçilmesi için gerekli çalışmaların titizlikle yürütüldüğü diğer birimlerin ekiplerine yardımda bulunmaya devam edileceğini bildirdi.



Merkeze de el attı

Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri Atatürk Parkı ve Şehitler Parkı, Orman Bölge üst geçit, Valilik Meydanı Öz Merkez önü, Ziraat Bankası önü, Atatürk Devlet Hastanesi girişi, Diş Hastanesi etrafı, Devlet Hastanesi, Milli Kuvvetler, Ali Hikmet Paşa Meydanı, Emniyet önü kavşağı Otel Basri arası kaldırım üzeri, TTM, Paşa Camii etrafı, Sıtkı Yırcalı Caddesi kaldırım üzeri, Doğum evi kavşağı ve Edremit yolu etrafında kar temizleme çalışmaları yaptı. Ekipleri yine ilçe merkezilerinde kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.



BTT ücretsiz ring seferleri yaptı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Toplu Taşıma A.Ş. (BTT) tarafından yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım zorluğu yaşanan Sakarya Mahallesi, Adnan Menderes Mahallesi ve Toki'de ek araçlar ile ücretsiz ring seferleri yapıldı. Vatandaşlar otobüslerin ulaşamadığı bölgelere BTT araçları ile ulaşma imkanı buldu.



Yolda mahsur kalanlara kumanya

Büyükşehir Belediyesi ekipleri yolda kalan araçların kurtarılması için çalışmalar yaparken, yine yolda ve otogarlarda mahsur kalan vatandaşlara da kumanya dağıtımı yaptı. Özellikle Bandırma, Manyas, Erdek ilçelerindeki otogarlarda saatlerce beklemek sorunda kalan vatandaşlara Büyükşehir ekipleri tarafından yiyecek ve içeceklerin yer aldığı binlerce kumanya dağıtıldı. Yine yolda kalan araç içerisindeki insanlara da ekipler tarafından kumanyalar dağıtıldı. Yoğun kar yağışı ve tipinin durması nedeniyle ayrı bir tehlikeye dikkat çekildi. Karların erime nedeniyle bazı bölgelerde yoğun çamur ve su taşkınlarının olabileceği, bununla ilgili vatandaşların tedbirli olması uyarısı yapıldı.

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11.01.2017 15:25:44 TSI

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