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YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
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İvrindi'de kar temizleme imecesi

11 Ocak 2017 Çarşamba, 15:28
İvrindi'de kar temizleme imecesi
İvrindi'de kar temizleme imecesi

(Fotoğraflı)

Fatma Talay
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in İvrindi ilçesinde, yaşanan yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara neden olurken, Çarkacı mahallesinde de vatandaşlar karları temizlemek için imece yaptı. Muhtar Abdullah Demir'in öncülüğünde bir araya gelen vatandaşlar, sokakları temizlerken, çatıların ve ağaçların üzerinde biriken karları da indirdi.
İlçeye 18 kilometre uzaklıktaki 300 nüfuslu kırsal Çarkacı mahallesinde 70-80 santimetreye ulaşan kar vatandaşları sıkıntıya soktu. Muhtar Abdullah Demir, İvrindi belediyesine ait traktörün arkasına bağladığı özel bir düzenekle sokaklardaki karları temizlerden, mahallenin giriş ve çıkış yollarını da açtı. Mahalle gençleri de muhtar Demir'e yardımcı oldu. Yolda kalan 3 otomobili de çeken muhtar Abdullah Demir büyük takdir topladı. Mahallede birlik ve beraberliğin çok iyi olduğunu anlatan Muhtar Abdullah Demir, kendisine yardımcı olan vatandaşlara teşekkür etti Muhtar Demir'in çalışmalarının takdir topladığını anlatan Emekli Öğretmen Sait Soydan Yılmaz," Muhtarımız Abdullah Demir, çok çalışkan bir insan. Tek başına karları temizlemeye başladı. Gençlerimiz de ona yardımcı oldu. Bu arada mahalle gençleri yaşlıları evlerinde ziyaret ederek, onların sobalarını yakmalarına yardımcı oluyor. Yaşlıların evlerini temizliyorlar. Bunun için mahallemizdeki birlik ve beraberliğimizle övünüyoruz. Muhtar Demir ve gençler, çevre mahallelere de yardımcı oluyorlar." dedi.
(FT)

11.01.2017 15:32:30 TSI
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