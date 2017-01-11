11 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ADAPTESK kapsamında genel sekreterlere kişisel gelişim eğitimi verildi

11 Ocak 2017 Çarşamba, 15:32
ADAPTESK kapsamında genel sekreterlere kişisel gelişim eğitimi verildi
ADAPTESK kapsamında genel sekreterlere kişisel gelişim eğitimi verildi

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin (ESOB) yürüttüğü Esnaf ve Sanatkarların Uyum Yeteneklerinin Arttırılması Teknik Destek Projesi (ADAPTESK) kapsamında 6 ilin meslek odalarının genel sekreterlerine "Kişisel Gelişim Eğitimi" verildi.
Mersin ESOB'un eğitim semineri, Mersin Divan Otel'de gerçekleştirildi. Seminere Mersin ESOB bünyesinde kurulu 70 meslek odasının genel sekreterinin yanı sıra Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş ve Konya Birliklerinin genel sekreterleri katıldı.
Eğitimin açılış konuşmasını yapan Mersin ESOB Yönetim Kurulu Başkanı Talat Dinçer, ADAPTESK eğitimi kapsamında bugüne kadar 2 bin 500'e yakın esnaf sanatkarın eğitimden geçirildiğini belirtti. Proje çerçevesinde 'Meslek Kuruluşları Genel Sekreterleri ve Personelleri Eğitimi'ni gerçekleştirerek odanın kalıcı unsuru genel sekreterlere yönelik kişisel gelişim eğitimi verdiklerini ifade eden Dinçer, genel sekreterlere seslenerek şunları söyledi: "Esnaf ve sanatkarlarımızın bağlı oldukları meslek kuruluşlarına ilk adım attıklarında karşılarına çıkan kişiler siz genel sekreterlersiniz. Sizlerin üyelerinizi tanıma, sorunlarına çözüm üretme konularında yeterli bilgi birikimi ve donanıma sahip olmanızın yanı sıra mevzuatla ilgili iş ve işleyişe hakim olmanız ve üyenizi karşılamanız, davranışlarınız, ikna kabiliyetiniz de büyük önem taşımaktadır" dedi.
Kişisel gelişimin de önemine değinen Dinçer, "Kişisel gelişim, hedeflerinize ulaşmada sizi motive eden birçok teknik ve strateji içeren süreçtir. Başkalarıyla iyi ilişkiler ve iletişim kurmada adımlar atmada ve içimizdeki olumsuz düşünce, yargı ve inanç kalıplarını değiştirerek olumlu olan yeni düşünce, yargı ve inanç kalıplarını benimsemekte büyük önem taşıyan kişisel gelişim, isteklerinizi elde etme yolundaki en büyük gücünüz olan 'kendini tanıma' yolculuğudur. Bunlar sizleri birebir direk ilgilendiren konulardır" diye konuştu.
Seminerde daha sonra İletişim ve Kişisel Gelişim Uzmanı Prof. Dr. Erhan Eroğlu tarafından genel sekreterlere kişisel gelişim ve iletişim konusunda sunum yapıldı. Eğitim sonunda Başkan Dinçer tarafından Prof. Dr. Eroğlu'na plaket verildi.
(KYM-Y)

11.01.2017 15:36:31 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Mersin'deki sel kayıplarının aranmasında 14. gün
YEREL

MERSİN'DEKİ SEL KAYIPLARININ ARANMASINDA 14. GÜN
Belediye hizmetlerinde teknolojik çözümler dönemi
YEREL

BELEDİYE HİZMETLERİNDE TEKNOLOJİK ÇÖZÜMLER DÖNEMİ
Başbakan Yıldırım'ın Irak ziyareti
YEREL

BAŞBAKAN YILDIRIM'IN IRAK ZİYARETİ
Tece'deki Hobi Bahçesi'nin kura çekimi yapıldı
YEREL

TECE'DEKİ HOBİ BAHÇESİ'NİN KURA ÇEKİMİ YAPILDI
Toroslar Belediyesi, öğrencileri karla buluşturdu
YEREL

TOROSLAR BELEDİYESİ, ÖĞRENCİLERİ KARLA BULUŞTURDU
Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kaçmaz:
YEREL

ULUSAL TURUNÇGİL KONSEYİ BAŞKANI KAÇMAZ:

Mersin'de öğrencilere kar sürprizi sürüyor
YEREL

MERSİN'DE ÖĞRENCİLERE KAR SÜRPRİZİ SÜRÜYOR
Mersin'de hortum seraları yıktı
YEREL

MERSİN'DE HORTUM SERALARI YIKTI
Sanayi üretimi firmaları MESKİ'den su fiyatında indirim istiyor
YEREL

SANAYİ ÜRETİMİ FİRMALARI MESKİ'DEN SU FİYATINDA İNDİRİM İSTİYOR
Mersin Satranç Sporu Kulübü, &quot;Şah&quot;larını bekliyor
YEREL

MERSİN SATRANÇ SPORU KULÜBÜ, "ŞAH"LARINI BEKLİYOR
Derede mahsur kalan kamyon şoförü kurtarıldı
YEREL

DEREDE MAHSUR KALAN KAMYON ŞOFÖRÜ KURTARILDI
Başkan Kocamaz, gazetecilerle bir araya geldi
YEREL

BAŞKAN KOCAMAZ, GAZETECİLERLE BİR ARAYA GELDİ
Artık her yılın 3. Çarşambası 'Dünya Bakliyat Günü' olarak kutlanacak
YEREL

ARTIK HER YILIN 3. ÇARŞAMBASI 'DÜNYA BAKLİYAT GÜNÜ' OLARAK KUTLANACAK
Tarım sigortası, yarasını sardı
YEREL

TARIM SİGORTASI, YARASINI SARDI
&quot;Dünya Bakliyat Günü&quot;ne doğru
YEREL

"DÜNYA BAKLİYAT GÜNÜ"NE DOĞRU
Tarsus Belediyesi araç filosunu güçlendirdi
YEREL

TARSUS BELEDİYESİ ARAÇ FİLOSUNU GÜÇLENDİRDİ
Mersin'in 5 ilçesinde elektrik kesintisi
YEREL

MERSİN'İN 5 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Pozantı-Tarsus-Mersin otoyolu trafiğe açıldı
YEREL

POZANTI-TARSUS-MERSİN OTOYOLU TRAFİĞE AÇILDI
Mersin'de ulaşıma kar engeli
YEREL

MERSİN'DE ULAŞIMA KAR ENGELİ
Mersin'de &quot;Haber ve Kapak Fotoğrafları Sergisi&quot;
YEREL

MERSİN'DE "HABER VE KAPAK FOTOĞRAFLARI SERGİSİ"
Erdemli Belediyesi marangozhanesi üretim ve montaj çalışmalarına devam ediyor
YEREL

ERDEMLİ BELEDİYESİ MARANGOZHANESİ ÜRETİM VE MONTAJ ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR
Ercik, MGC'yi ziyaret etti
YEREL

ERCİK, MGC'Yİ ZİYARET ETTİ
Başkan Tarhan'dan sel mağdurlarına destek çağrısı
YEREL

BAŞKAN TARHAN'DAN SEL MAĞDURLARINA DESTEK ÇAĞRISI
Mersin'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
YEREL

MERSİN'DE YABAN HAYVANLARI İÇİN DOĞAYA YEM BIRAKILDI