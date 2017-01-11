YEREL HABERLER / DİYARBAKIR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Çüngüş HEM'den anlamlı program

Çüngüş HEM'den anlamlı program



(Fotoğraflı)



Hacı Güneş

DİYARBAKIR (İHA) - Çüngüş Halk Eğitim Merkezi tarafından "Unutmamak ve Unutturmamak" sloganıyla 15 Temmuz şehitleri ve tüm şehitler için program düzenlendi.

Etkinliğe, Çüngüş Kaymakamı Alper Çifci'nin eşi Tuba Çifci, Belediye Başkanı Zübeyir Arslanca'nın eşi Çınar Arslanca ve çok sayıda kadırn katıldı. Çüngüş Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cevat Baran, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Çüngüş HEM bünyesinde açılan kurslara katılan kadınların okudukları Kur'an'ı Kerim hatimlerinin 15 Temmuz şehitleri ve tüm şehitlerin ruhlarına armağan edilmesi için etkinlik düzenlediklerini belirtti.

Etkinlik yoğun ilgi gördü.

(HG-MP-Y)



11.01.2017 15:39:06 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER