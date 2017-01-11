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YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
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Çüngüş HEM'den anlamlı program

11 Ocak 2017 Çarşamba, 15:35
Çüngüş HEM'den anlamlı program
Çüngüş HEM'den anlamlı program

(Fotoğraflı)

Hacı Güneş
DİYARBAKIR (İHA) - Çüngüş Halk Eğitim Merkezi tarafından "Unutmamak ve Unutturmamak" sloganıyla 15 Temmuz şehitleri ve tüm şehitler için program düzenlendi.
Etkinliğe, Çüngüş Kaymakamı Alper Çifci'nin eşi Tuba Çifci, Belediye Başkanı Zübeyir Arslanca'nın eşi Çınar Arslanca ve çok sayıda kadırn katıldı. Çüngüş Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cevat Baran, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Çüngüş HEM bünyesinde açılan kurslara katılan kadınların okudukları Kur'an'ı Kerim hatimlerinin 15 Temmuz şehitleri ve tüm şehitlerin ruhlarına armağan edilmesi için etkinlik düzenlediklerini belirtti.
Etkinlik yoğun ilgi gördü.
(HG-MP-Y)

11.01.2017 15:39:06 TSI
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