- "Ordu'da her 5 kişiden 1'ini işe İş Kur vasıtası ile biz yerleştirdik"



Doğan Arzık

ORDU (İHA) - Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Ordu İl Müdürü İsa Kaymak, 2016 yılında Ordu'da her 5 kişiden 1'inin İŞKUR aracılığı ile işe yerleştirildiğini söyledi.

Ordu İŞKUR İl Müdürlüğü açık iş sayısı ve işe yerleştirme oranlarında 2016 yılında büyük bir başarıya imza attı. İŞKUR Genel Müdürlüğü tarafından her yıl illere verilen hedefler Ordu'da yüzde 100'ün üstünde başarıyla tamamlandı. 2016 yılında Ordu'da hedeflenen 13 bin 121 açık iş sayısı İŞKUR İl Müdürlüğünün çalışmaları sonucunda 15 bin 355'e yükselerek yüzde 117'lik başarı elde edildi. Ordu İŞKUR İl Müdürlüğü işe yerleştirme oranlarında da belirlenen 6 bin 703 hedefinin üzerine çıkarak 2016 yılında 6 bin 717 kişinin işe yerleştirmesini sağladı. Bu kapsamda Ordu İl Müdürlüğü 5 bin 56, Fatsa Hizmet Merkezi bin 203 ve Ünye Hizmet Merkezi 458 kişinin işe yerleştirilmesine aracı oldu.



"İşe yerleştirmede yüzde 100'ün üstüne çıktık"

Ordu'da 2016 yılında belirlenen tüm kriterlerde yüzde 100'ün üstünde başarı elde ettiklerini ve en önemli kriter olan işe yerleştirmede yüzde 100'lük başarı elde ettiklerini belirten İŞKUR Ordu İl Müdürü İsa Kaymak, "İŞKUR Genel Müdürlüğünün her yıl belirlediği kriterler ve hedefler var. Yıl sonun da ise bu hedefler kontrol ediliyor. Ordu olarak 2016 yılını tüm kriterler de yüzde 100'lük hatta yüzde 100'ün üstünde bir başarı ile tamamladık. Bu kapsamda İş Kur'un piyasa etkisine bakıldığında en önemli kriter ise işe yerleştirme kriteridir. Biz bu kapsamda Ordu'da her 5 işçiden 1'ini işe İŞKUR vasıtası aracılığı ile biz yerleştirdik. Ordu için belirlenen 6 bin 703 işe yerleştirme sayısında yüzde 100'ün üstünde başarı ile 6 bin 717 kişi işe yerleştirildi" dedi.

11.01.2017 15:42:27 TSI

