11 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ORDU HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Her 5 kişiden 1'i İŞKUR'la iş buldu

11 Ocak 2017 Çarşamba, 15:37
Her 5 kişiden 1'i İŞKUR'la iş buldu
Her 5 kişiden 1'i İŞKUR'la iş buldu
- Ordu İŞKUR İl Müdürü İsa Kaymak:
- "Ordu'da her 5 kişiden 1'ini işe İş Kur vasıtası ile biz yerleştirdik"

(Fotoğraflı)

Doğan Arzık
ORDU (İHA) - Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Ordu İl Müdürü İsa Kaymak, 2016 yılında Ordu'da her 5 kişiden 1'inin İŞKUR aracılığı ile işe yerleştirildiğini söyledi.
Ordu İŞKUR İl Müdürlüğü açık iş sayısı ve işe yerleştirme oranlarında 2016 yılında büyük bir başarıya imza attı. İŞKUR Genel Müdürlüğü tarafından her yıl illere verilen hedefler Ordu'da yüzde 100'ün üstünde başarıyla tamamlandı. 2016 yılında Ordu'da hedeflenen 13 bin 121 açık iş sayısı İŞKUR İl Müdürlüğünün çalışmaları sonucunda 15 bin 355'e yükselerek yüzde 117'lik başarı elde edildi. Ordu İŞKUR İl Müdürlüğü işe yerleştirme oranlarında da belirlenen 6 bin 703 hedefinin üzerine çıkarak 2016 yılında 6 bin 717 kişinin işe yerleştirmesini sağladı. Bu kapsamda Ordu İl Müdürlüğü 5 bin 56, Fatsa Hizmet Merkezi bin 203 ve Ünye Hizmet Merkezi 458 kişinin işe yerleştirilmesine aracı oldu.

"İşe yerleştirmede yüzde 100'ün üstüne çıktık"
Ordu'da 2016 yılında belirlenen tüm kriterlerde yüzde 100'ün üstünde başarı elde ettiklerini ve en önemli kriter olan işe yerleştirmede yüzde 100'lük başarı elde ettiklerini belirten İŞKUR Ordu İl Müdürü İsa Kaymak, "İŞKUR Genel Müdürlüğünün her yıl belirlediği kriterler ve hedefler var. Yıl sonun da ise bu hedefler kontrol ediliyor. Ordu olarak 2016 yılını tüm kriterler de yüzde 100'lük hatta yüzde 100'ün üstünde bir başarı ile tamamladık. Bu kapsamda İş Kur'un piyasa etkisine bakıldığında en önemli kriter ise işe yerleştirme kriteridir. Biz bu kapsamda Ordu'da her 5 işçiden 1'ini işe İŞKUR vasıtası aracılığı ile biz yerleştirdik. Ordu için belirlenen 6 bin 703 işe yerleştirme sayısında yüzde 100'ün üstünde başarı ile 6 bin 717 kişi işe yerleştirildi" dedi.
(DGN-SLH-Y)

11.01.2017 15:42:27 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Fatsa Ziraat Odası yenilendi
YEREL

FATSA ZİRAAT ODASI YENİLENDİ
Ordu-Giresun Havalimanı Almanya seferleri 1 Mart'ta başlıyor
YEREL

ORDU-GİRESUN HAVALİMANI ALMANYA SEFERLERİ 1 MART'TA BAŞLIYOR

Gençlerden kan bağışı
YEREL

GENÇLERDEN KAN BAĞIŞI
Büyükşehirden emniyete jest
YEREL

BÜYÜKŞEHİRDEN EMNİYETE JEST
Fatsa'da bin 596 kişi doğdu, 605 kişi öldü
YEREL

FATSA'DA BİN 596 KİŞİ DOĞDU, 605 KİŞİ ÖLDÜ
Giresun, Ordu ve Sivas'ta fidan seferberliği
YEREL

GİRESUN, ORDU VE SİVAS'TA FİDAN SEFERBERLİĞİ
Ordu'da eğitime kar engeli
YEREL

ORDU'DA EĞİTİME KAR ENGELİ
Ordu'da FETÖ/PDY davası
YEREL

ORDU'DA FETÖ/PDY DAVASI
AK Partili başkandan MHP'ye ziyaret
YEREL

AK PARTİLİ BAŞKANDAN MHP'YE ZİYARET
ODÜ, 2017'de büyüyecek
YEREL

ODÜ, 2017'DE BÜYÜYECEK
Ordu itfaiyesi boş durmadı
YEREL

ORDU İTFAİYESİ BOŞ DURMADI
Fatsa SYDV'den 2016'da 17,2 milyonluk yardım
YEREL

FATSA SYDV'DEN 2016'DA 17,2 MİLYONLUK YARDIM
Fatsa'da doğal gaz çalışmaları
YEREL

FATSA'DA DOĞAL GAZ ÇALIŞMALARI
Ordu'da temel kazısında top mermisi bulundu
YEREL

ORDU'DA TEMEL KAZISINDA TOP MERMİSİ BULUNDU

Ordu'da &quot;Çalışan Gazeteciler Günü&quot; kutlandı
YEREL

ORDU'DA "ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ" KUTLANDI
Başkan Anlayan gazetecilerle buluştu
YEREL

BAŞKAN ANLAYAN GAZETECİLERLE BULUŞTU
Karadeniz'de kış
YEREL

KARADENİZ'DE KIŞ