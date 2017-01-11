YEREL HABERLER / ZONGULDAK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. BEÜ Çocuk Üniversitesi kış dönemi kayıtları devam ediyor

BEÜ Çocuk Üniversitesi kış dönemi kayıtları devam ediyor



Sertaç Özdemir

ZONGULDAK (İHA) - Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) 2014 yılından bu yana gerçekleştirdiği Çocuk Üniversitesi ile bu yıl yine Farabi Kampüsü'nün kapılarını çocuklara açıyor.

Üniversitenin Sürekli Eğitim Merkezi (BEÜSEM) tarafından koordine edilen Çocuk Üniversitesi kış dönemi ön kayıtları 17 Ocak tarihine kadar devam edecek. Modüllerin içerikleri çocukların eğlenerek, yaşayarak, keşfederek, tartışarak, görerek öğrenmeleri için özel olarak hazırlandı.

BEÜ, sürdürülebilir kalite standartları kapsamında yaşam boyu öğrenme temelli organizasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor. Farklı yaş gruplarına yönelik aktiviteleri ile kampüslerinin kapılarını halka açan BEÜ'nün düzenlediği ve büyük ilgi gören Çocuk Üniversitesinin 2017 Kış Dönemi için hazırlıklar tamamlandı. 23-27 Ocak tarihleri arasında toplam 12 modülde gerçekleşecek etkinlik sonunda çocuklara katılım belgeleri verilecek.

Çocuk Üniversitesi kış dönemi programı, Atomun Merkezine Seyahat (Doç. Dr. Rıdvan Baldık), Bilgisayar Programlıyorum (Yrd. Doç. Dr. Alaaddin Çakır), Kimya Dedektifleri (Yrd. Doç. Dr. Jülide Yener Dibek), Matematik Ormanı (Yrd. Doç. Dr. Melih Göcen), Moleküler Biyoloji ve Genetik (Doç. Dr. Ender Büyükgüzel), Robot Yapıyorum (Yrd. Doç. Dr. Rıfat Hacıoğlu) sabah modülleri, Anadolu Hepimizin - Arkeoloji (Yrd. Doç. Dr. Hamza Ekmen), Düşlediğim Kent-Resim (Yrd. Doç. Dr. Bengü Batu), İtalyanca Öğreniyorum (Okt. Doğan Acun), Sanat Atölyesi - Heykel (Yrd. Doç. Dr. Ali Asgar Çakmakçı), Sporla Yaşıyorum (Yrd. Doç. Dr. Mustafa Gümüş), Sunucu Oluyorum (Esra Güner Hacıoğlu) öğle sonrası modüllerinden oluşacak. Çocuklar ilgi alanlarına göre bir modül sabah bir modül öğleden sonra programından seçebilecekler. Öğle yemeklerini de kampüsteki öğrenci yemekhanesinde yiyecek olan çocuklara etkinlik süresince BEÜ öğrencileri refakat edecek. Çocuk Üniversitesi modüllerinin içerikleri hakkında bilgi almak ve başvuruda bulunmak için semcocuk.beun.edu.tr adresinden ilgili linklere ulaşabilecek.

BEÜSEM Müdürü Doç. Dr. Kadir Demir, Çocuk Üniversitesinin büyük ilgi gördüğünü, özellikle velilerden olumlu geri dönüşler aldıklarını belirterek şunları söyledi:

"BEÜ Çocuk Üniversitesi BEÜSEM'in en keyifli aktivitelerinden biri. Çünkü Üniversitemize çocukların enerjisini katıyoruz. Akademisyenlerimiz ve eğitimcilerimiz çocukların bilime ve bilgiye olan meraklarını arttıracak, ilgi alanlarında araştırma yapabilme becerilerini geliştirecek, yeteneklerini doğru yönlendirmelerini sağlayacak aktivitelerle modülleri planladılar. Biz Zonguldak'taki tüm çocukların bu etkinliğimizden yararlanmasını temenni ediyoruz."

BEÜ'nün yaşam boyu öğrenme hedefli çalışmaları ile toplumun tüm kesimlerini kucaklayan faaliyetlerine önem ve destek verdiklerini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Mahmut Özer yaptığı açıklamada BEÜ Çocuk Üniversitesinin önemine değindi. Prof. Dr. Özer; "Bugün gençler en çok meslek seçimi konusunda kararsızlık yaşıyor. İlgi ve yeteneklerine göre meslek seçmek yerine farklı ölçütleri göz önüne alarak tercih yapıyor. Çocuk üniversitesinin temel amacı çocuklara gelecekteki meslek seçimlerinde yol gösterici olabilmek. Etkinlikte yer alan modüller, mesleğin temel akademik öğretisi ile birlikte alan uygulamalarını içeriyor. Bir elektronik mühendisinin robot üretiminde kullandığı parçaları, arkeologların kazı çalışmalarının sürecini, bilgisayar programlamada kullanılan kod sisteminin temel mantığını gören çocuk, mesleği tüm yönleri ile tanıyarak ve yaşayarak öğreniyor. Sürekli Eğitim Merkezimizin koordinatörlüğünde yürütülen Çocuk Üniversitemize emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma ve bizlere destek vererek çocuklarının bu etkinliğe katılmalarını sağlayan velilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

(OA-OA-Y)



11.01.2017 15:46:27 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER