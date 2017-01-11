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Giresun Belediyesi tarafından hazırlanan 'Teröre Hayır' klibi izlenme rekorları kırıyor



Resul Yanbul

GİRESUN (İHA) - Giresun Belediyesi'nin hazırladığı 'Teröre hayır' klibi izlenme rekorları kırıyor.

Son günlerde ülke genelinde yaşana menfur terör saldırılarına tepki amaçlı olarak hazırlanan klipte, "Tek ses Giresun, Tek vücut Giresun" bayrak yürüyüşünden alına görüntüler eşliğinde Belediye Başkanı Kerim Aksu'nun teröre karşı yaptığı konuşma yer alıyor. Klibin sonu doğru ise genç, yaşlı, işçi, memur ve vatandaşlar tarafından istiklal marşı okunuyor.

Giresun Belediyesi resmi sosyal medya hesabından paylaşılan klip kısa sürede binlerce kişi tarafından tıklanarak izlendi.

(RY-ÖS-Y)



11.01.2017 15:49:49 TSI

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