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Odunpazarı Belediyesi Halk Masası hizmetlerini sürdürüyor

11 Ocak 2017 Çarşamba, 15:50
Odunpazarı Belediyesi Halk Masası hizmetlerini sürdürüyor
Odunpazarı Belediyesi Halk Masası hizmetlerini sürdürüyor

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Odunpazarı Belediyesi ile vatandaşlar arasındaki iletişimi kuvvetlendirmeyi amaçlayan Halk Masası hizmet vermeye devam ediyor.
Sosyal demokrat ve çağdaş belediyecilik anlayışı gereği Eskişehir halkına daha iyi hizmet veren ve belediye ile halk arasındaki iletişimi kuvvetlendirmeyi amaçlayan Halk Masası, vatandaşın sorun, görüş ve taleplerini iletebildiği bir hizmet birimi. Halk Masası birimi, 2016 yılı içerisinde gerçekleştirilen "Direniş, Diriliş, Kurtuluş" etkinliğinin düzenlemesi ve yürütülmesinde etkin rol oynadı. Halk Masası, Odunpazarı Belediyesi'nin Hamamyolu'nda gerçekleştirdiği Park Ve Meydan Düzenlemesi Projesi kapsamında esnafa da bilgilendirme yaptı.

Halk Masasına 2016'da 6 bin 710 şikayet geldi
Odunpazarı Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Halk Masası isminin Türkiye'de ilk kez Odunpazarı'nın kullandığı belirtilirken masaya geçen yıl içerisinde 6 bin 710 şikayet geldi. Gelen şikayetlerin 6 bin 680'i olumlu sonuçlanırken, yılın son günlerinde gelen 30 şikayet ise cevaplanmayı beklediği belirtildi. Bir süre önce işaret dili eğitimi de alan Halk Masası personelinin, belediyeye gelen işitme ya da konuşma engelli bireylerle daha rahat iletişim kurabildiği açıklandı. Odunpazarı Belediyesi Halk Masası birimi tarafından ayrıca bölgeye yeni taşınanlara proje kapsamında "Bölgemize Hoşgeldiniz" kartı gönderilirken 2016 yılı içerisinde 832 eve hoş geldiniz kartı gönderdi. Açıklamada, Odunpazarı Belediyesi Halk Masası Birimi'ne ulaşan tüm sorun, görüş ve taleplerin çözülmesi için ilgili birimlere iletildiği ve takibin yapıldığı ifade edilirken vatandaşların Odunpazarı Belediyesi Halk Masası Birimine 444 26 00 no'lu telefondan ya da www.odunpazari.bel.tr adresinden ulaşabildikleri bildirildi.
(KA-Y)

11.01.2017 15:54:54 TSI
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