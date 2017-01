YEREL HABERLER / ADANA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Vali Demirtaş 2016 yılı eğitim ve öğretim verilerini açıkladı

Vali Demirtaş 2016 yılı eğitim ve öğretim verilerini açıkladı

ADANA (İHA) - Adana Valisi Mahmut Demirtaş, eğitim ve öğretimde başarı çıtasını çok daha yükseğe çıkarmak için, devlet ve hükümetin öncülüğünde gerekli tüm çalışmaların yapıldığını söyledi.

Vali Demirtaş, 2016 yılının Adana'nın eğitim ve öğretiminde önemli atılımların gerçekleştirildiğini rakamsal verilerle anlattığı değerlendirmesinde, "Adana'da bin 121 resmi ve 153 özel olmak üzere toplam bin 274 okul, 437 bin 415 bini resmi okullarda, 32 bin 394'ü özel okullarda olmak üzere toplam 469 bin 809 öğrenci, 25 bin 881'i resmi okulda, 3 bin 87'si özel okulda olmak üzere toplam 28 bin 968 öğretmen ve 14 bin 108'i resmi okul, 2 bin 656'sı özel okulda olmak üzere toplam 16 bin 764 derslikle eğitim ve öğretim hizmeti veriliyor" dedi.

Adana'da tamamlanmış ve devam eden projelerden bahseden Vali Mahmut Demirtaş, 2016 yılı yatırım programında bulunan 20 projenin inşaatı'nın tamamlandığını belirtti. Demirtaş, daha sonra şöyle devam etti:

"Bu projeler, 431 derslik, 5 atölye, 1 spor salonu, 1 eski öğretmenevi ikmal inşaatı, toplam 900 kişilik olmak üzere 4 öğrenci pansiyonunu kapsamaktadır. 8 projenin inşaatı ise devam etmektedir. Bu sekiz proje ile 480 derslik,10 atölye,1 spor salonu ve toplam 900 kişi olmak üzere 4 öğrenci pansiyonunu yapılması planlanmaktadır. 103 derslik, 2 atölye, toplam 300 kişi olmak üzere 2 öğrenci pansiyonundan oluşan 6 projenin ihalesi yapılmış olup sözleşme aşamasındadır. 56 derslik ve 1 spor salonundan oluşan 4 proje ihale aşamasındadır. 284 derslik, 2 atölye ve 1 spor salonundan oluşan13 projenin ihaleye esas dosyası hazırlanmaktadır. Bu projelere ek olarak, ikili eğitimden tekli eğitime geçilmesi için 102 adet okul alanı çalışması, Milli Eğitim Bakanlığı'mıza gönderilmiştir. 2016 yılında ilimizde bulunan ve onarımları yapılan okul sayısı 119'dur. Bu onarımların maliyeti 11 milyon 698 bin 834 TL'dir. Ayrıca ilimizdeki 3 adet okul 2 milyon 822 bin 294 TL. maliyetle güçlendirilmiştir."

Adana Valisi Demirtaş, okullardaki etkinlik ve projelere değinerek, "Eğitim ve öğretim alanında başarıyı yakalamak amacıyla, Okul Tabanlı Değerlendirme, Akredite ve Kalite Sistemi (ODAK) Projesi, Erasmus Plus Projeleri, TÜBİTAK 4007 Adana Bilim Şenliği Projesi, TÜBİTAK 48. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması, Minik Kalplerin Kardeşliği Projesi, Eğitim Kalitesinin Geliştirilmesi Başarı Her Yerde Projesi, Okullar Hayat Olsun Projesi, Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi", veliler ve servis sürücülerinde trafik güvenliği ve bireysel sorumluluklar konusunda farkındalık ve bilincin geliştirilmesi amacıyla, 5 okulda bin 398 öğrenciye yönelik olarak "Can Dostlar Hareketi Projesi", SODES Destek Programı kapsamında hazırlanan "Minik Raketler Büyük Hayaller Projesi" başarıyla gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, Çukurova Kalkınma Ajansı Teknik Destek Projeleri ile Bilimsel Proje Danışmanlığı Eğitimi, Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmeye değer bulunmuş ve proje çerçevesinde Seyhan ilçesinde görev yapan öğretmenlere "Proje Döngüsü Eğitimi" verilmiştir" ifadelerini kullandı.

Adana'da okuma yazma kursları kapsamında düzenlenen 615 kursla, 5 bin 84 kişiye ulaşılmış ve bin 814 kişiye okuma yazma belgesi verildiğini kaydeden Demirtaş, "Aile Eğitimi 0-18 Yaş Projesi kapsamında açılan 129 kursla 2 bin 259 kişiye ulaşılmış ve 714 kişiye belge verilmiştir. Genel kurslarla 7 bin 726 kursla 130 bin 502 kişiye ulaşılmış ve 67 bin 642 kişiye belgeleri düzenlenmiştir. Mesleki ve Teknik 5 bin 73 kursla 94 bin150 kişiye ulaşılmış ve 51 bin238 kişiye belgeleri düzenlenmiştir. Bağımlılıkla Mücadele kapsamında; bin 375 kurs açılarak 34 bin 223 kişiye kurs verilmiş olup bunlardan 27 bin 970 kişiye belgeleri verilmiştir. İlimiz genelinde bu yıl düzenlenen seminer, şenlik ve konferans sayısı 167, yarışma sayısı ise 186'dır" diye konuştu.

"Adana'da İsmet İnönü İlkokulu Uzaktan Eğitim Merkezi, E-Sınav merkezine dönüştürülmüş, 19 Eylül 2016 tarihinde ilk e-sınav yapılmış ve bin 420 aday sınava girmiştir" diyen Vali Demirtaş, "İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde izinsiz eğitim ve öğrenci barınma faaliyeti gösteren yerlerle ilgili çalışmaları yürütmek üzere komisyonlar kurulmuştur. İlimizde 255 kaçak eğitim kurumu kapatılmıştır. Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin sorunsuz ve en kaliteli şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir" dedi.



"Eğitim ve öğretim, bireylerin ve toplumların geleceğini şekillendiren en önemli olgudur"

Eğitim ve öğretimin, bireylerin ve toplumların geleceğini şekillendiren en önemli olgu olduğuna dikkat çeken Vali Mahmut Demirtaş, 2016 yılı eğitim ve öğretim değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

"Çocuklarımıza nitelikli bir eğitim ve öğretim imkanı sunarak onları geleceğe hazırlamak, bunu yaparken aynı zamanda ülkemizin geleceğini de inşa etmek hayati görevlerimiz arasındadır. Bu gerçekten hareketle, ilimizin eğitim ve öğretimdeki başarı çıtasını çok daha yükseklere çıkarmak, en önemli ve öncelikli hedefimizdir. Adana'nın eğitim ve öğretimdeki başarı çıtasını çok daha yükseklere taşımak amaç ve hedefinde, tüm paydaşlarla birlikte gerekli tüm çalışmaları titizlikle yürütmeye kararlıyız. 2017 yılında ilimizdeki eğitim ve öğretim faaliyetlerinin en iyi, başarılı ve sağlıklı şekilde yürütülmesi yolundaki çabalarımız kararlılıkla sürecektir. Bu vesile ile tüm idarecilerimiz ve öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize teşekkür ediyor, başarılar diliyorum."

11.01.2017 15:57:16 TSI

