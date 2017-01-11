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YEREL HABERLER  / AFYONKARAHİSAR HABERLERİ
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Kardan dolayı evden çıkamayanlara ekmek dağıttılar

11 Ocak 2017 Çarşamba, 15:53
Kardan dolayı evden çıkamayanlara ekmek dağıttılar
Kardan dolayı evden çıkamayanlara ekmek dağıttılar

(Fotoğraflı)

Çağrı Kaya
AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar Dinar Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçede kar yağışı nedeniyle evlerinden çıkmakta zorluk çeken yaşlı vatandaşları ziyaret ederek ekmek dağıttılar.
Zabıta Müdürü Hasan Hüseyin Sarı ve beraberinde bulunan zabıta ekipleri, kar yağışı nedeniyle çarşı merkezine gidemeyen 110 konut sakinlerine ziyaret etti. Sarı ve ekipler tüm konutlarda bulunan vatandaşlara ekmek dağıtarak sohbet ettiler.
Öte yandan, Dinar Belediyesi Atölye Amirliğine bağlı ekip ve iş makineleri tarafından ise 110 konut, TOKİ başta olmak üzere ilçe genelinde tuzlama çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi.
(GC-

11.01.2017 15:58:05 TSI
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