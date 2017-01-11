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Rehber öğretmenler ile toplantı



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman merkez ve merkeze bağlı köylerde görev yapan rehber öğretmenler ile toplantı yapıldı.

Adıyaman Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya'nın başkanlığında, Şehit Fazıl Gürs İmam Hatip Ortaokulunda gerçekleştirilen toplantıya Şube Müdürleri Zeynel Özçakmakçı ve Cangir Erin ile rehber öğretmenler katıldı.

Adıyaman merkezde yaklaşık 180 rehber öğretmenin görev yaptığını açılış konuşmasında dile getiren Rehberlik ve Araştırma Müdürü Cebrail Çirkin, sorunları konuşmak, birlikte çözüm yolu geliştirmek ve bu doğrultuda ortaya çıkacak eylem planı ile ortak bir paydada buluşarak ilerlemek istediklerini söyledi.

Milli Eğitim Müdürümüz Mete Kızılkaya ise yapmış olduğu konuşmasında, 18 yıldır eğitim camiasının içinde olduğunu belirterek 70 gündür Adıyaman'da olduğunu ve değişik branşlarda öğretmenlerle bir araya gelerek toplantılar düzenlediğini söyledi.

Müdür Kızılkaya, "Rehber öğretmenlik psikolojik danışmanlık ve rehberlik gibi iki boyutludur. Öğrencilerimizin önünü açacak, onları yönlendirecek kişilersiniz. Rehber öğretmenler olarak sizler sadece öğrencilere değil öğretmenlerimize de rehberlik yapmalı branş öğretmenlerimizle irtibat halinde olmalısınız. Öğrencilerimiz siz rehber öğretmenlerimizi bir yol gösterici, bir lider olarak görüyor ve sizler öğrencilerimize yaptığınız küçük dokunuşlarla onların hayatlarını değiştiriyorsunuz. Rehber öğretmenlerimiz mesleki yönden çok değerlidir. Okular da yapılan tüm çalışmalarda sizler varsınız. Öğretmen, öğrenci ve velilere her konuda rehberlik yapmaktasınız. Üstlenmiş olduğunuz görevlerin ağırlığını biliyorum ve özverili çalışmalarınızdan dolayı hepinize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tüm yapacağımız çalışmaları birlikte yapacağız. Birlikte hareket ederek çocuklarımızın eğitimini sorunsuz bir şekilde Türkiye sıralamasının en üstüne getireceğimize inanıyorum" dedi.

Toplantı, karşılıklı fikir alış verişinin ardından okullarda yönlendirme, özel eğitim, destek eğitim, öğrenci başarısının artırılması gibi konularda rehberlik öğretmenlerinin daha aktif olmaları gerektiği vurgulandı.

(AHM)



11.01.2017 15:59:43 TSI

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