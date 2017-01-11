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Büyükşehir yaban ve doğal hayatı koruyor

11 Ocak 2017 Çarşamba, 15:59
Büyükşehir yaban ve doğal hayatı koruyor

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Erzurum Büyükşehir Belediyesi, yoğun kar yağışı ve aşırı soğukların yaşandığı kentte kuşlar ve bakıma muhtaç sahipsiz hayvanların aç kalmaması için yaban hayatını koruyarak kırsala yiyecek bırakıyor.
Ekipler ayrıca elverişsiz hava şartları ve diğer olaylardan ötürü kırsalda yaşamsal ihtiyacını kaybetmek üzere olan hayvanların da tıbbi ihtiyaçlarını karşılıyor. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, yoğun kar yağışı ve dondurucu soğukların ardından yem bulmakta zorlanan doğal hayattaki özellikle sahipsiz kedi, köpek ve kuşların beslenmesi için yemleme çalışmalarını artırdı. Büyükşehir'in ekipleri, olumsuz hava şartlarında yiyecek ihtiyaçlarını gidermekte zorlanan köpekler için farklı bölgelerde yemleme yaparken, başıboş kedi ve diğer hayvanların aç kalmaması için de şehir merkezi ve kırsalda çeşitli noktalara günlük olarak yiyecek ve yem bırakıyor. Bu arada yemleme çalışması yapılan bölgelerdeki sahipsiz hayvanlar da Büyükşehir'in veteriner hekimleri tarafından kontrol ediliyor. Herhangi bir tıbbı gereksinim duyan ve aşırı soğuklardan dolayı hayatını sürdürmekte zorlanabilecek olan hayvanlar bakımevine getirilerek tedavi altına alınıyor. Yetkililer, yoğun kar yağışının olduğu dönemlerde vatandaşların da evlerinde artan yemekler ile ekmek, bulgur ve pirinç gibi yiyecekleri kuşlar ve sahipsiz hayvanların yemeleri için uygun noktalara bırakmalarını tavsiye etti.
(AA-AA-Y)

11.01.2017 16:01:34 TSI
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