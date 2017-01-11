11 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Tekkeköy Belediyesinin yeni binası göz kamaştırıyor

11 Ocak 2017 Çarşamba, 15:59
Tekkeköy Belediyesinin yeni binası göz kamaştırıyor
Tekkeköy Belediyesinin yeni binası göz kamaştırıyor
- Çatısına kurulacak güneş enerji sistemi ile binanın enerji ihtiyacı karşılanacak

(Fotoğraflı)

Gökhan İçkilli
SAMSUN (İHA) - Samsun'un Tekkeköy Belediyesinin akıllı yeni hizmet binası görenleri hayran bırakıyor.
Samsun-Ordu karayolu üzerindeki 16 bin 500 metrekare inşaat alanına ve 16 bin metrekare meydana sahip Tekkeköy Belediyesi yeni hizmet binası 8 kattan oluşuyor. Bina; 300 kişilik iki adet konferans salonu, 700 araçlık açık ve kapalı otoparkı, 5 adet toplantı salonu ve 2 asansöre sahip. Merkezi ısıtma ve soğutma sistemi, grup toplantı salonlarının yanında her türlü bilişsel teknolojik donanımı ile de çağın şartlarına ayak uyduruyor.
Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, 14 Kasım 2016 tarihinde faaliyete geçen yeni hizmet binalarını basın mensuplarına gezdirdi. Bina hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Hasan Togar, "Protokol yolu üzerinde bulunan son derece modern bir bina. Binamız 'akıllı bina' hüviyetindedir. Çatı katımıza AB hibe projesi başlattık. Binanın bütün enerji giderlerini güneş enerji sistemi ile karşılayacağız. Binamızda devlet büyüklerini ağırlayabileceğimiz konuk ağırlama katı bulunuyor. Gerek fuar ve kongre merkezine gerek kapalı spor salonumuza gerekse Samsunsporumuzun stadına ulusal ve uluslararası müsabakalar için gelecek devlet büyüklerimizi burada ağırlayabileceğiz. Böyle modern bir binayı halkımızın hizmetine sunduğumuz için mutluyuz" dedi.
Binanın toplam maliyeti hakkında da bilgi veren Başkan Togar, "Binamızın toplam maliyeti geçmiş dönemde kullanılan kredi ile birlikte yaklaşık 20 milyon TL. Bütün ödemeleri yapıldı. Kendi öz kaynaklarımız ile bunu yaptık" diye konuştu.
(GKH-SLH-Y)

11.01.2017 16:03:40 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Samsun'daki silahlı saldırı
YEREL

SAMSUN'DAKİ SİLAHLI SALDIRI
İlkadım'da miniklere geri dönüşüm eğitimi
YEREL

İLKADIM'DA MİNİKLERE GERİ DÖNÜŞÜM EĞİTİMİ
Samsun'da 2 günde 240 kişi karda düşerek yaralandı
YEREL

SAMSUN'DA 2 GÜNDE 240 KİŞİ KARDA DÜŞEREK YARALANDI
Canik Belediyespor'da Babkina kadro dışı bırakıldı
YEREL

CANİK BELEDİYESPOR'DA BABKİNA KADRO DIŞI BIRAKILDI
Başkan Yılmaz: &quot;Doğa turizmini geliştirmeyi hedefliyoruz&quot;
YEREL

BAŞKAN YILMAZ: "DOĞA TURİZMİNİ GELİŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"
'15 Temmuz Darbenin Bilinmeyen Saatleri' konferansı
YEREL

'15 TEMMUZ DARBENİN BİLİNMEYEN SAATLERİ' KONFERANSI
Başbakan Danışmanı Özçeri:
YEREL

BAŞBAKAN DANIŞMANI ÖZÇERİ:
Togar: &quot;Değişimi en çok yaşayan ilçe Tekkeköy&quot;
YEREL

TOGAR: "DEĞİŞİMİ EN ÇOK YAŞAYAN İLÇE TEKKEKÖY"
Törenle ilk işlem yapıldı
YEREL

TÖRENLE İLK İŞLEM YAPILDI
&quot;Samsun Evleniyoruz Fuarı&quot; 9 Şubat'ta açılacak
YEREL

"SAMSUN EVLENİYORUZ FUARI" 9 ŞUBAT'TA AÇILACAK
DOKAP başvuruları başladı
YEREL

DOKAP BAŞVURULARI BAŞLADI
Yüksel: &quot;Başarının sırrı çok çalışmak&quot;
YEREL

YÜKSEL: "BAŞARININ SIRRI ÇOK ÇALIŞMAK"
Başbakan Danışmanı Özçeri'den Başkan Yılmaz'a 'Roman' teşekkürü
YEREL

BAŞBAKAN DANIŞMANI ÖZÇERİ'DEN BAŞKAN YILMAZ'A 'ROMAN' TEŞEKKÜRÜ
Ulaşımda kar engeli aşılıyor
YEREL

ULAŞIMDA KAR ENGELİ AŞILIYOR
Samsun'da medya ödül töreni
YEREL

SAMSUN'DA MEDYA ÖDÜL TÖRENİ
&quot;Çalışan Gazeteciler Günü&quot; ödül töreni
YEREL

"ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ" ÖDÜL TÖRENİ
&quot;Romanlar İçin Gezici İş ve Eğitim Merkezi Projesi&quot;
YEREL

"ROMANLAR İÇİN GEZİCİ İŞ VE EĞİTİM MERKEZİ PROJESİ"

Samsun'daki cinayet
YEREL

SAMSUN'DAKİ CİNAYET
Samsunspor, Vedat Bora ile prensip anlaşmasına vardı
YEREL

SAMSUNSPOR, VEDAT BORA İLE PRENSİP ANLAŞMASINA VARDI
Erdoğan Tok: &quot;Etnik ve mezhepsel provokasyonlara geçit vermeyin&quot;
YEREL

ERDOĞAN TOK: "ETNİK VE MEZHEPSEL PROVOKASYONLARA GEÇİT VERMEYİN"
Samsun'da barınaktaki 165 küçükbaş telef oldu
YEREL

SAMSUN'DA BARINAKTAKİ 165 KÜÇÜKBAŞ TELEF OLDU
5. Geleneksel Medya Ödülleri sahiplerini buldu
YEREL

5. GELENEKSEL MEDYA ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
171. tarım yılı OMÜ'de kutlandı
YEREL

171. TARIM YILI OMÜ'DE KUTLANDI
Öğrenciler Sarıkamış şehitleri için yürüdü
YEREL

ÖĞRENCİLER SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ İÇİN YÜRÜDÜ