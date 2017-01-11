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Tekkeköy Belediyesinin yeni binası göz kamaştırıyor

- Çatısına kurulacak güneş enerji sistemi ile binanın enerji ihtiyacı karşılanacak



(Fotoğraflı)



Gökhan İçkilli

SAMSUN (İHA) - Samsun'un Tekkeköy Belediyesinin akıllı yeni hizmet binası görenleri hayran bırakıyor.

Samsun-Ordu karayolu üzerindeki 16 bin 500 metrekare inşaat alanına ve 16 bin metrekare meydana sahip Tekkeköy Belediyesi yeni hizmet binası 8 kattan oluşuyor. Bina; 300 kişilik iki adet konferans salonu, 700 araçlık açık ve kapalı otoparkı, 5 adet toplantı salonu ve 2 asansöre sahip. Merkezi ısıtma ve soğutma sistemi, grup toplantı salonlarının yanında her türlü bilişsel teknolojik donanımı ile de çağın şartlarına ayak uyduruyor.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, 14 Kasım 2016 tarihinde faaliyete geçen yeni hizmet binalarını basın mensuplarına gezdirdi. Bina hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Hasan Togar, "Protokol yolu üzerinde bulunan son derece modern bir bina. Binamız 'akıllı bina' hüviyetindedir. Çatı katımıza AB hibe projesi başlattık. Binanın bütün enerji giderlerini güneş enerji sistemi ile karşılayacağız. Binamızda devlet büyüklerini ağırlayabileceğimiz konuk ağırlama katı bulunuyor. Gerek fuar ve kongre merkezine gerek kapalı spor salonumuza gerekse Samsunsporumuzun stadına ulusal ve uluslararası müsabakalar için gelecek devlet büyüklerimizi burada ağırlayabileceğiz. Böyle modern bir binayı halkımızın hizmetine sunduğumuz için mutluyuz" dedi.

Binanın toplam maliyeti hakkında da bilgi veren Başkan Togar, "Binamızın toplam maliyeti geçmiş dönemde kullanılan kredi ile birlikte yaklaşık 20 milyon TL. Bütün ödemeleri yapıldı. Kendi öz kaynaklarımız ile bunu yaptık" diye konuştu.

(GKH-SLH-Y)



11.01.2017 16:03:40 TSI

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