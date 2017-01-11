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Aralık ayında Kayseri Havalimanı'nda 145 bin 171 yolcuya hizmet verildi



KAYSERİ (İHA) - Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan istatistikde, Aralık ayı içerisinde Kayseri Havalimanı'nda 145 bin 171 yolculuya hizmet verildiği belirtildi.

DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2016 yılı Aralık ayı havalimanı istatistiklerine göre; Aralık ayında Kayseri Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği 135 bin 252, dış hatlar yüzde 10 artışla 9 bin 919, toplamda ise 145 bin 171 oldu. 2016 Yılı Aralık ayında Kayseri Havalimanı'na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8 artışla 1 bin 54 oldu. Dış hatlar uçak trafiği yüzde 1 artışla 70 olmak üzere toplam uçak trafiği yüzde 7 artışla bin 124'e ulaştı.

Öte yandan, 2016 Yılı Aralık ayında Kayseri Havalimanı yük trafiği ise toplamda bin 208 ton olarak gerçekleşti.

(AG-AÖ-Y)



11.01.2017 16:07:57 TSI

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