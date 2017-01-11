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Büyükşehirden yerinde hizmet



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar'da faaliyet gösteren 103 ticari taksi esnafına şehir merkezine gelmelerine gerek kalmadan, yerinde hizmetle ruhsat işlemlerini tamamladı. Ticari taksi sürücüleri gösterilen ilgi ve kolaylık nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

Akhisar'da faaliyet gösteren 103 ticari taksi esnafının ruhsat yenileme işlemleri, Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yerinde gerçekleştirildi. Araç görüntüleme ve ruhsat işlemlerinin Akhisar Ulaşım Zabıtası tarafından gerçekleştiği çalışma, Akhisarlı sürücülerden de tam not aldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Akhisar Koordinatörü Doğan Ensivri de, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün adına sık sık esnafları ziyaret ederek hem Başkan Ergün'ün selamını iletti, hem de işlemleri yakından takip etti.

Doğan Ensivri nezdinde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür eden ticari taksi araç sahipleri ve sürücüler, Manisa merkezine gitmeden ruhsat işlemlerinin yerine getirilmesinden büyük mutluluk duyduklarını ifade ettiler. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde vatandaşların memnuniyeti için çalışma yürüttüklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Akhisar Koordinatörü Doğan Ensivri, "İlçemizde 103 adet ticari taksi esnafımız bulunmakta. Bu arkadaşlarımızın ruhsat işlemlerini yerinde yaparak esnafımızın hem zamandan, hem de benzinden kar etmelerini sağladık. Onlar da Başkanımız Cengiz Ergün'e ve Ulaşım Daire Başkanımız Mümin Deniz'e sağlanan kolaylık nedeniyle teşekkür ettiler" diye konuştu.

(SC-Y)



11.01.2017 16:13:20 TSI

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