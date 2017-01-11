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Ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayeneleri



VAN (İHA) - Van Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, damga süresini doldurmuş ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayeneleri için uyarıda bulundu.

Van Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu ve İlgili Yönetmelikler gereği; damga süresini doldurmuş ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayeneleri için ilgililerce, sürenin dolduğu yılı izleyen ocak ayının başında şubat ayının son günü mesai bitimine kadar ölçü aletinin cins ve sınıfına göre Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Yetkili Tartı Aletleri Muayene Servisi ve Grup Merkezi Belediye Ölçüler ve Ayar Memurluklarına müracaat edilmesi gerektiği bildirildi. Açıklamada, "Ölçü ve tartı aletlerinin periyodik muayenesi için zamanında müracaat etmeyenler hakkında, daha sonra müracaat etmiş olsalar dahi, muayene (damga) süresi dolmuş ölçü aleti kullanma fiilinden dolayı, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümlerine göre 2017 yılında her bir ölçü aleti ve tartı aleti için kullanıcısı veya sahibine bin 835 TL idari para cezası verilir. Ayrıca, ölçü ve tartı aletlerine el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir" denildi.

(MSA-Y)



11.01.2017 16:13:58 TSI

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