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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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Hidrantlar bakımdan geçti

11 Ocak 2017 Çarşamba, 16:13
Hidrantlar bakımdan geçti
Hidrantlar bakımdan geçti
- Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Muğla genelindeki Bin 335 yer altı ve yer üstü hidrantların kontrollerini yaparak çalışır hale getiriyor.

(Fotoğraflı)

Bekir Tosun
MUĞLA (İHA) - Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, yıllık periyodik kontrollerini sürdürüyor. Bu kapsamda bölgelerde dar ve araç girmesi mümkün olmayan sokaklarda, ilçelere uzak mahallelerde bulunan yeraltı ve yerüstü hidrantların kontrolleri yapılıyor. Yapılan bu kontrollerde Bin 335 yangın musluğunın bakım onarımı yapılarak hazır hale getiriliyor.
Ayrıca itfaiye personeline yönelik bilgilendirme toplantıları ve tatbikatlar da devam ediyor. Düzenlenen tatbikatlarda personele kaza-kurtarma, yangın ve temel ilkyardım ve kriz yönetimi konularında uygulamalı olarak anlatılarak en iyi müdahale için gerekli bilgiler veriliyor.
Bilgilendirme toplantıları ve tatbikatların personel için faydalı olduğunu, her an müdahaleye hazır tutma açısından da büyük önem taşıdığını belirten İtfaiye Dairesi Başkanı Raşit Çöl " Amacımız kriz anında personelimizin etkin müdahale yeteneğini arttırmak. Yangın olaylarından sonra can ve mal kaybını en aza indirmek için bu programlar önem arz ediyor. Düzenli hale getirdiğimiz programlarla personelimiz gece gündüz her türlü olaya karşı hazır bekliyor" dedi.
(BT-İK)

11.01.2017 16:18:01 TSI
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