Çifteler'de karbonmonoksit zehirlenmeleri
ESKİŞEHİR (İHA) - ESKİŞEHİR (İHA) Eskişehir'in Çifteler ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 3 kişi tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Adalar Mahallesi'nde yaşayan A.G.S. (42) ve M.S. (33), sabah uykudan uyandıklarında baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleriyle ilçe hastanesine başvurdu. Burada sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri anlaşılan şahıslar tedavi altına alındı.
Bir diğer olayda ise, Çiftçi Mahallesi'ndeki evinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen F.C. (77) de, ilçe hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Şahısların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
(KÇ)
11.01.2017 16:21:03 TSI
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