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Trakya Birlik'ten 50. yılında ortaklarına 50 bin çam fidanı



(Fotoğraflı)



Koray Ustabaşı

EDİRNE (İHA) - Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Sezen, kuruluşlarının 50. yılında ortaklarına 50 yıldır verdikleri destek ve güçten dolayı teşekkürlerini belirten mektup ve gelecek nesillere de bu güçlü birlikteliği anlatacak çam ağacının Kooperatifler vasıtasıyla dağıtıldığını söyledi.

Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Sezen, yaptığı açıklamada, "Temelleri 1966 yılında atılan, güven dolu bir ortaklığın oluşturduğu, üstün bir başarı simgesi olan Trakya Birlik 50. yılını kutlarken, ortaklarından aldığı güç ile sektöründe öncü, benzerleri arasında birinci olmanın sevincini ve haklı gururunu yaşamaktadır. Yarım asır önce 3 kooperatifin birleşmesiyle kurulan "Güçlü Birlik, Güçlü Ortak" ilkesini hedef olarak belirleyen, 50 yılda yaptığı yatırımlarla daha da güçlenen birliğimiz, ortaklarımızın da desteği ile Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde toplam 13 ilde bulunan 48 kooperatif, 2 fabrika ve 5 bölge müdürlüğü ile faaliyetlerini sürdüren yaklaşık 50 bin ortağına hizmet götüren kuruluş haline gelerek Türkiye ekonomisinde önemli bir konuma ulaşmıştır" dedi.

Yarım asır boyunca ortaklarına verilen hizmetin kalitesini arttırmak için mücadele verildiğini dile getiren Sezen, "Kooperatifçilik faaliyetleri alanında hızlı bir modernizasyona gidilmiş, öncelikle kooperatiflerimiz günümüz teknolojisine uyum sağlayacak teknik ekipmanlar ile donatılmıştır. Yine kooperatif alım merkezlerimizin fiziki koşulları iyileştirilmiş, kantarlarımız elektronik kantarlara dönüştürülmüş, ortaklarımızın ürünlerine kalitesi oranında daha fazla fiyat verebilmek için, yağ oranı esaslı alım sistemine geçilmiş ve bu kapsamda tüm alım merkezlerimize hızlı yağ tayin cihazları satın alınmıştır. Ortaklarımızın üretmiş oldukları ürünleri en iyi şekilde değerlendirmek ve ekonomik değerini yükseltmek amacıyla, birliğimiz fabrikalarında modernizasyon ve kapasite artırım çalışmaları gerçekleştirilerek 2006 yılı itibariyle her iki fabrikamızın toplam 171 bin ton/yıl olan ayçiçeği işleme kapasitesi 2016 yılına gelindiğinde 261 bin ton/yıla, 90 bin ton/yıl olan ayçiçeği rafine yağ kapasitesi 150 bin ton/yıla, 288 bin ton/yıl olan karma yem kapasitesi 324 bin ton/yıla yükselmiş, margarin ünitesi kapasitesi aynı dönem aralığında 30 bin ton/yıl olarak gerçekleşmiştir. Yine son on yılda fabrikalarımızın mamul ve ham madde depolama kapasitelerini artırmak için 26 adet çelik silo, toplamı 4 bin ton kapasiteli 2 adet betonarme yatay depo, 3 bin tonluk 1 adet mamul deposu inşa edilmiştir" diye konuştu.

Sezen, açıklamasında, "Kapasite artırımlarıyla birlikte bu harman döneminde ortaklarımızdan 500 milyon 27 bin TL değerinde Ayçiçeği ve 27 milyon 138 bin değerinde hububat alımı yapılmıştır. Ortaklarımızdan temin edilen ve fabrikalarımızda üretilen ürünlerimizi tüketiciye ulaştırmak ve ortaklarımıza daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla toplam taşıma kapasitesi günlük 130 ton'dan 528 ton'a çıkartılmıştır. Kapasite artırım çalışmalarımız mamul satış rakamlarımıza da yansımış ve 50 bin ton seviyelerinde olan rafine yağ satışlarımız 130 bin ton seviyelerine yükseltilerek pazar liderliği konumuna ulaşılmıştır. Son 10 yılda yine ortalama 11 ton margarin, 30 bin ton çuvallı küspe ve 165 bin ton karma yem satışı gerçekleştirilmiş, geçtiğimiz iş yılında ise ortaklarımıza uzun ve kısa vadeli olmak üzere toplam 235 milyon 306 bin TL kredi kullandırılarak, sanayicilik faaliyetlerimiz de yaklaşık 750 milyon TL ciro büyüklüklerine ulaşılmıştır" diye konuştu.

"Yarım asırdır geçen sürede yaşanan gelişimi ve faaliyetleri özetlemeye çalıştığımız bu tablodan çıkan sonuç mutlak bir başarının, birlikten doğan gücün bir göstergesidir" diyen Sezen, "Bu güne kadar olduğu gibi, bugünden sonra da ortaklarımızın desteği ile birliğimizin gücüne güç katmak, aldığımız bu kutlu görev bayrağını daha da ileriye taşımak için durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşünceler ile birliğimizin 50. yılını "50 yılda 50 bin ağaç fidanı dikiyor ve bir hatıra ormanı oluşturuyoruz" sloganı ile kutlarken, başta değerli ortaklarımız olmak üzere bugünlere ulaşmamızda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, aramızdan ayrılanları da saygı ve rahmetle yad ediyoruz. Birlikte nice 50 yıllara" dedi.

(KU-MEF-Y)



11.01.2017 16:22:46 TSI

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