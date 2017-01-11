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Pazarcı esnafı sebze ve meyve fiyatlarının düşmesini istiyor

- Pazarcı esnafı zor günler geçiriyor



(Fotoğraflı)



Bekir Basmacı



ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da kış aylarında zor günler geçiren pazarcı esnafı, bölgede sebze ve meyve fiyatlarının düşmesi için yetkililerden yardım istedi.

Şanlıurfa'da semt pazarları esnafı iş yapamadıklarını belirterek, durumu sebze ve meyvelerdeki yüksek fiyata bağladı. Kimi arkadaşlarının pazara dahi gelmediğini belirten esnaflar, yetkililerden fiyatların düşmesi konusunda yardım istedi. Semt pazarı esnaflarından Fuat Maziç, "Hal pazarından pahalı aldığımız ürünü pahalı satmak durumunda olduğumuz için vatandaş alamıyor. Tabi metropol illere nazaran Şanlıurfa biraz daha ekonomik, fakat bölgenin ekonomisi buna müsait değil. Pazarcı esnafı olarak zor günler geçiriyoruz. Kimi arkadaşımız iş olmuyor, diye pazarda tezgahını dahi açamıyor. Vatandaşlar da yüksek fiyatlardan dolayı şikayetçi oluyor. Biz de yüksek aldığımız bir ürünü yüksek fiyatla satmak durumunda kalıyoruz. Vatandaş alamayınca da elimiz de kalıyor. Yetkililerden bu konu da biraz yardım istiyoruz" dedi.

Kış aylarında sebze ve meyve satışlarında yükselen fiyatın diğer illere nazaran Şanlıurfa'da fazla bir farkın olmadığını söyleyen Esnaf Halil Abın ise, yine de satışların istenildiği seviyede olmadığını savundu. Abın, "Üretici, satıcı ve vatandaş mağdur arada büyük pay sahibi olan ise aracıların oluyor. Yetkililerin bu konuya bir el atmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Pazarın şampiyonu yerli biber

Pazarda sebze fiyatlarında, en yüksek fiyatla satılan ise, yerli biber oldu. Yerli biberin kilosu 7 liradan satılırken, domates, patlıcan ve salatalık, 4 ile 5 liradan satıldığı görüldü. Meyvelerde ise, Portakal 2, mandalina 1, kivi ile muz 5 liradan satılıyor.

Vatandaşlar da, sebze ve meyve fiyatlarındaki artışı ihracattan kaynaklandığını ifade ederek, zengin olanlar alır, fakir olanlar ise bakar, açıklamasında bulundu.

(BB-BRN-Y)



11.01.2017 16:22:54 TSI

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