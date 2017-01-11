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Dağdan kopan kaya, Anamur TOKİ konutlarında tehlike saçtı



(Fotoğraflı)



Özcan Günger

MERSİN (İHA) - Mersin'in Anamur ilçesi TOKİ konutlarında, dağdan kopan kaya tehlike saçtı.

Anamur Ören mahallesinde aşırı yağışlardan dolayı bu sabah TOKİ kuzey üst bloklarına yakın dağ tarafındaki kayalık dağdan koparak göçtü. Göçmeden dolayı 2 tonluk büyük bir kaya parçası ve molozlar, TOKİ bahçesine düştü. Büyük şans eseri olayın, araç ve insanların olmadığı anda yaşanması can ve mal kaybını önledi.

TOKİ sakinleri, yetkilikerden en kısa zamanda istinat duvarı yapılmasını talep ettiler.

(OZC-Y)



11.01.2017 16:21:28 TSI

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