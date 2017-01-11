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Çiftçiler Kapalı Sulama Sistemine Kavuşuyor

11 Ocak 2017 Çarşamba, 16:20
Çiftçiler Kapalı Sulama Sistemine Kavuşuyor
Çiftçiler Kapalı Sulama Sistemine Kavuşuyor
- Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 14 mahallede tamamladığı kapalı sistem sulama borularının döşenmesi çalışmalarını yeni mahallelerde devam ediyor.

(Fotoğraflı)

Bekir Tosun
MUĞLA (İHA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan inceleme ve değerlenmeler sonucunda vatandaşlardan ile muhtarlardan gelen talepler doğrultusunda ihtiyaç olduğu belirlenen mahallelere kapalı sistem sulama tesisinde kullanılmak üzere teslim edilen boruların döşenmesi çalışmaları yeni mahallelerde de devam ediyor.
14 Bin Metrelik Döşeme İşlemi Tamamlandı
Belediye Başkanlığı teknik ekipleri tarafından Kavaklıdere Çatak Mahallesi'nde 2004 m, Menteşe Mahallesi'nde 2600 m., Menteşe Kuzluk Mahallesi'nde 1002 m., Köyceğiz Balcılar Mahallesi'nde1200 m., Pınar Mahallesi'nde 504 m., Seydikemer Seydiler Mahallesi'nde 704 m., Seki Mahallesi'nde 1002 m., Boğalar Mahallesi'nde 204 m., Bayır Mahallesi'nde 504 m., Dere Mahallesi'nde 804 m., Yaka Mahallesi'nde 304 m., Ören Mahallesi'nde 120 m., Yatağan Deştin Mahallesi'nde 1500 m., Zeytinköy Mahallesi'nde 1000 m., Ula Çıtlık Mahallesi'nde ise 300 m. uzunluğundaki borularının, vana ve aksesuarlarının döşeme çalışmaları tamamlandı.
Verilen bilgiler arasında iş programı dahilinde, hava koşullarının uygun olduğu durumlarda Dalaman'ın Kavacık, Bozbel, Çöğmen Mahallelerinde, Seydikemer'in Sarıyer Mahallesinde, Köyceğiz'in Karaçam, Otmanlar, Çayhisar Mahallelerinde, Yatağan'ın Mesken, Bozarmut ve Yeşilköy Mahalleleri'nde boru döşeme çalışmaları yapılacak.
Konu hakkında bilgi veren Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Salih Tufan " İl genelinde toplam 26 mahallede kapalı sistem sulama tesisinde kullanılmak üzere sulama boruları için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Döşenen ve döşenecek olan sulama boruları ile sulama suyu imkanına kavuşan çiftçi vatandaşlarımız, daha çeşitli ve verimli üretim yapabilme olanağı elde edecekler." dedi.
"Çiftçinin gelirini yükseltmek için çalışıyoruz"
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ise "Toprak, sulama suyu, yaprak analiz laboratuvarı, Yerel Tohum Merkezi ile ceviz, zeytin, incir, patates ve yem bitkisi gibi çeşitli tohum destekleri konularında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tarımsal alanda bir çok projeye imza attık, bu yönde yeni projeleri hayata geçirerek çiftçimizin gelirini yükseltmeyi hedefliyoruz. Vatandaş odaklı çalışmalarımızla, halkımıza en iyi hizmeti vermeye, onlarla her alanda birlikte olmaya devam edeceğiz" dedi.
(BT-İK)

11.01.2017 16:23:35 TSI
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