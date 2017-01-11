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Sözleşmesi olmayan işletmeler çiğ süt toplayamayacak



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Manisa Süt Üreticileri Birliği Başkanı Ulvi Murat Tunca, Çiğ Sütün Sözleşmeli Usulde Alım Satımına İlişkin Yönetmeliğine göre 2017 yılında da sözleşmelerin yenilenmesi gerektiğini söyledi. Tunca, sözleşmesi olmayan işletmelerin ve üreticilerin, çiğ süt alım ve satımı yapamayacağını söyledi.

Manisa Süt Üreticileri Birliği Başkanı Ulvi Murat Tunca, üreticinin mağduriyet yaşamaması için süt üretimi yapan çiftçilerin süt pazarladıkları yerle karşılıklı imzaladıkları sözleşmeyi ilçe tarım müdürlüklerine şahsen teslim edilmesi gerektiğini söyledi.

Birlik Başkanı Tunca, şöyle konuştu: "16 Nisan 2015 tarih ve 29328 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çiğ Sütün Sözleşmeli Usulde Alım Satımına İlişkin Yönetmeliği gereği sanayiye arz edilen çiğ sütün alım ve satımının sözleşmeli usulde yapılması zorunlu hale gelmiştir. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğünün 17.06.2015 tarih ve 9536-49102 sayılı Süt Kayıt Sistemi konulu talimatı gereği üreticiler veya üyesi bulunduğu üretici örgütleri ile alıcılar arasında imzalanacak sözleşmelerde; Alıcı, satıcı varsa toplayıcıya ait bilgiler, sözleşmenin başlangıç ve bitiş tarihi, süt türü, fiyat belirleme usulü, ölçü birimi, süt miktarı, fiyat uygulama usulü, süt fiyatı ve teslimat yeri bilgilerinin bulunması zorunlu olup tarafların kalite, içerik ve teminat gibi olası taleplerinin de yer aldığı sözleşmelerin onaylı bir suretinin imza tarihinden itibaren 7 gün içerisinde üretici ve/veya üretici örgütleri tarafından İl/İlçe Tarım Müdürlüklerine teslim edilmesi gerekmektedir. Sözleşme süresinin en az 6 ay en fazla 1 yıl olacaktır. Söz konusu sözleşmeler noter veya il/ ilçe müdürlükleri onayı ile yapılabilecektir. Yönetmelik hükümleri kapsamında sözleşmeli olarak süt almayan alıcılar hakkında 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince cezai hükümlerin uygulanacaktır."

(BA-SC)



11.01.2017 16:26:42 TSI

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