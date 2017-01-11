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Bilecik'te asayiş berkemal

11 Ocak 2017 Çarşamba, 16:24
Bilecik'te asayiş berkemal
Bilecik'te asayiş berkemal

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aralık ayı faaliyetleriyle alakalı bir açıklama yapıldı.
Yapılan açıklamada, suç ve kabahatlerin işlenmesinin önlenmesi, silah, mühimmat, kaçak mal ve her türlü suç eşyasının ele geçirilmesi, aranan kişilerin yakalanması, meydana gelen olayların ve suçların aydınlatılması, suç işleyenlerin ve şüphelilerin yakalanmaları amacı ile çalışmalar yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Asayiş kontrolleri ve aramalarından 4 bin 21 kişinin Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) sisteminden kontrolü neticesinde Bilecik'ten 24 illerden 21 kişi olmak üzere değişik suçlardan aranan toplam 45 kişi yakalanmıştır" denildi.
Açıklamanın devamında, Bilecik'te meydana gelen asayiş olaylarından bahsedilerek, "Bilecik ili Hürriyet Mahallesinde 27 Aralık 2016 tarihinde bir ikametin önünden park halindeki motor kimliği belirsiz kişi veya kişilerce gayri muayyen bir saatte çalındı. Hırsızlık olayını gerçekleştiren şahısları yakalamak ve olayı aydınlatmak için Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerimizin yapmış olduğu aralıksız çalışmalar sonucunda bahse konu motorun internet üzerinden satılmak istendiği bilgisine ulaşıldı. kapsamlı ve organize çalışmalar sonucunda olayın şüphelileri hırsızlık konusu motoru satmaya çalışırken ekiplerimizce yakalandı. Hırsızlık konusu motor sahibine teslim edilirken olayın şüphelileri adli mercilere teslim edildi. Bilecik ili Cumhuriyet Mahallesinde 12 Aralık 2016 tarihinde bir ikametin önünde park halinde bir araç gece gayri muayyen bir saatte çalındı. Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Ekiplerimizin yapmış olduğu kapsamlı çalışmalar sonucunda oto hırsızlığı şüphelileri tespit edildi. Bahse konu araç İstanbul ilinde terk edilmiş vaziyette bulunarak sahibine teslim edildi. Olayın şüphelilerinin kimlik bilgileri ekiplerimizce tespit edilmiş olup şahısları yakalama çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bilecik ili Cumhuriyet Mahallesine 03 Aralık 2016 tarihinde 155 ihbar hattına gelen kavga ihbarı üzerine giden ekiplerimiz bir şahsın kendisinin darp edildiğini ve bir miktar parasının gasp edildiğini bildirdi. Şüpheli şahısların eşgali üzerinde ekiplerimizce il genelinde yapılan araştırmada eşgale uyan şahıslar yakalandı. Mağdurun teşhisiyle şüpheli şahıslar tespit edildi. Olayın şüphelileri adli makamlara teslim edildi. Bilecik ili Osmaneli ilçesinde 06 Aralık 2016 tarihinde Noterde bir aracın satışı esnasında notere sahte resmi evrak sunan 3 şüpheli şahıs yakalandı. Bir şüpheli olay yerinden kaçtı. Ekiplerimizin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde şüpheli şahıs il merkezinde yakalandı. Yapılan araştırmada bu şahsın Pazaryeri İlçe Emniyet Amirliğince resmi belgede sahtecilik ve dolandırıcılık suçundan arandığı anlaşıldı. Yakalanan şüpheli şahıslardan biri çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış, üçü adli kontrol şartıyla serbest kalmıştır" denildi.

Umuma açık yerlerin denetimleri
"Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aralık ayı faaliyetleri arasında il merkezinde Asayiş Şube Müdürlüğü ve Çocuk Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerce 4 adet içkili restaurant, 36 adet kıraathane, 24 adet kafe, 6 adet internet kafe, 5 adet oyun salonu denetlenmiş, denetlemelerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmamıştır" denilen açıklamada, şu ifadelere de yer verildi:
"Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce 5 kıraathane, 3 internet kafe, 2 oyun salonu, 5 içkili yer denetlenmiş olup herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmamıştır. Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce 8 kıraathane, 1 internet kafe, 11 çay bahçesi, 1 hamam denetlenmiş olup herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmamıştır. Gölpazarı İlçe Emniyet Amirliğine bağlı ekiplerce 5 kıraathane, 1 içkili yer denetlenmiş olup herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmamıştır. İnhisar İlçe Emniyet Amirliğine bağlı ekiplerce 4 kıraathane, 2 tekel bayii, 2 içkili yer denetlenmiş olup herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmamıştır."

Diğer denetimler
Kabahat nevi suçlarla ilgili olarak, kumar oynamak suçundan 5 kişi, ruhsatsız silah taşımaktan 6 kişi, emre aykırı davranıştan 1 kişi, tütün mamullerinin tüketilmesinden 14 olmak üzere toplam 26 kişiye idari para cezası uygulanıldığının belirtildiği açıklamada, trafik denetimlerinde, hız ihlali yapan 596 sürücüye, alkollü araç kullanan 16 sürücüye, emniyet kemeri takmayan 2 sürücüye, kırmızı ışık ihlali yapan 2 sürücüye, kasksız motosiklet kullanan 1 sürücüye, park yasağı bulunan alanlara park eden 174 sürücüye, araçlarına zamanında muayene yaptırmayan 65 sürücüye, taşıma sınırının üzerinde yolcu taşıyan 1 sürücüye, yük taşıma sınırının üzerinde yük taşıyan 3 sürücüye, araç sigortasını yaptırmayan 17 sürücüye, diğer kural ihlalleri için 260 sürücüye olmak üzere toplam bin 137 şahsa cezai işlem uygulandığı bildirildi.
(CKT-CY)

11.01.2017 16:26:48 TSI
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