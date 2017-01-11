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Diyarbekirspor'a taraftar yasağı



DİYARBAKIR (İHA) - Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta şampiyonluk hesapları yapan Diyarbekirspor'a moral bozucu bir haber geldi.

Tarsus İlçe Spor Güvenlik Kurulu,15 Ocak Pazar günü Tarsus Şehir Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak Tarsus İdman Yurdu-Diyarbekirspor karşılaşması için yeşil kırmızılı taraftarlara yasak getirdi. Alınan karara göre maça Diyarbekirspor taraftarları alınmayacak.



Gerekçe Amed Sportif maçı

Kararın gerekçesi olarak ise geçen sezon oynanan Tarsus İdman Yurdu-Amed Sportif Faaliyetler maçında yaşanan olayların oluşturduğu gerginlik gösterildi. Diyarbekirspor ise alınan bu kararı hem anlamsız hem de haksız ve eşitlik ilkesine aykırı bulduğunu duyurdu. Diyarbekirspor kulübünden yapılan açıklamada, Çukurova bölgesinde yaşayan taraftarların takımlarını izleme ve destekleme hakkının hiçe sayıldığı vurgulandı. Açıklamada,

"Taraftarlarımızın bugüne kadar Diyarbakır'da gerekse Türkiye'nin değişik kentlerindeki maçlarda sergilediği olaylardan ve gerilimden uzak, vakur ve centilmence tutum takdir toplamışken bu gibi kararların alınması kabul edilemez. Bu yanlıştan bir an önce dönülmesini temenni ediyoruz" denildi.

(MÇ-MP-Y)



11.01.2017 16:31:50 TSI

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