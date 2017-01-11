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Kültür ve sanat sempozyumu çalışmaları başladı



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce'nin tarih, kültür ve sanat yönlerini araştırmak ve tanıtmak amacıyla gerçekleştirilen ve geleneksel hale getirilen 'Uluslar arası Düzce Konuralp Tarih, Kültür ve Sanat Sempozyumu'nun 2017 yılı programının hazırlıklarına başlandı

Düzce ve Düzce Belediyesi'nin en önemli projeleri arasında yer alan 'Uluslar arası Düzce Konuralp Tarih, Kültür ve Sanat Sempozyumu 2017 yılı için Mayıs ayında yapılacak. Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Düzce Üniversitesi başta olmak üzere Uluslar arası ve Ulusal akademik kadroların içinde bulunduğu Sempozyum için program hazırlıklarına başlandı. Sempozyum için Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Genç başkanlığında oluşturulan Düzce Üniversitesi heyeti ile Kültür İşleri Müdürü Seçil Acar başkanlığındaki belediye heyeti program taslakları üzerinde çalıştı.

(TT-AY)



11.01.2017 16:32:43 TSI

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