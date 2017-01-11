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BİMYAD'dan Gürkan'a ziyaret



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MALATYA (İHA) - Basın İnternet Medya Yayıncılar Derneği (BİMYAD) Genel Başkanı Selim Apohan yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti.

Basın İnternet Medya Yayıncılar Derneği Genel Başkanı Selim Apohan, beraberinde derneğin yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Basın İnternet Medya Yayıncılar Derneği Genel Başkanı Selim Apohan, Battalgazi Belediyesinin yaptığı hizmetlerin takdire şayan olduğunu belirterek, "Malatya ve Battalgazi adına aldığı ödüller bizi onure etmiştir. Bundan sonraki projelerinde, çalışmalarında, özellikle yeşil kuşak projesinde kendisine başarılar diliyorum. BİMYAD ve yönetimimiz olarak desteklediğimizi bilmesini istiyoruz ve bizleri kabul ettikleri için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kendileriyle yapmış olduğumuz sohbetlerle İnternet haberciliğinin belirli standarda ve kurallara ve kaidelere bağlanması konusunda bir dernekleşme sürecine girildiği, genel merkezin Malatya'da olduğunu ve bu süreç anlamında, hem internet yayıncıları ile ilgili neler yapılabilir, hem de bununla ilgili korsan girişimlerde bulunanlara sınırlama ve yaptırım nasıl getirilebilir, o konuda bir çalışma içerisinde olduğunu gördüm. Hakikaten basın ahlakı da bunu gerektiriyor. Bu anlamda ben kendilerini tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Battalgazi Belediyesi olarak bu konuda yapılacak çalışmalara her konuda destek vereceklerini ifade eden Gürkan, "Biz basını bizim duyu organlarımız olarak değerlendiriyoruz. Yani onlar bizim görmediğimizi gören, duymadığımız duyan, hissetmediğimiz hisseden ve onları bize yansıtarak o konuda bize yönetim anlamındaki tedbirleri alma noktasında yol haritamızın ve yön pusulamızın belirlenmesi noktasında bize ufuk açan, önümüzü açan insanlardır. Bu anlamda basın mensuplarının bu çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Malatya'da ilk olarak Basın İnternet Medya Yayıncılar Derneğinin kurulması da Malatya ve Malatyalılar açısından bir artı kazanım olarak değerlendiriyorum. Ben arkadaşlarımızı tekrar burada görmekten büyük bir mutluluk duyduğumu ifade ediyorum. Kendilerine hoş geldiniz diyorum. Ve bu internet yayıncılığı noktasındaki çalışmalarında yakından takip edeceğimi ve her konuda destek olacağımı kendilerine ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

(CÖ-BRN-Y)



11.01.2017 16:31:21 TSI

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