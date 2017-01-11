11 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bilgi yarışması başlıyor

11 Ocak 2017 Çarşamba, 16:31
Bilgi yarışması başlıyor
Bilgi yarışması başlıyor

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi tarafından bu yıl 12'incisi düzenlenecek olan Geleneksel Ortaokullar arası Genel Kültür Bilgi Yarışması 2016-2017 Sezonu için süreç başladı.
Bu yıl Merkez ve çevre İlçelerden 43 Okulun yer alacağı Bilgi Yarışması kura çekimi 12 Ocak Perşembe günü Saat 14.00 da Kültür Merkezi toplantı Salonunda yapılacak. Bu yıl yarışmalara Cumayeri, Çilimli, Gümüşova ve Akçakoca İlçeleri ile Beyköy beldesinden okullar yoğun ilgi gösterdi. Yarışmalar bu yıl açılışı yapılan Kültür Merkezinde düzenlenecek.
(TT-AY)

11.01.2017 16:34:30 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Başkan Keleş, belediyeciliği Anlattı
YEREL

BAŞKAN KELEŞ, BELEDİYECİLİĞİ ANLATTI
Düzce'de FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

DÜZCE'DE FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Karşıdan karşıya geçemedi
YEREL

KARŞIDAN KARŞIYA GEÇEMEDİ
Kurum girişinde stant açtılar
YEREL

KURUM GİRİŞİNDE STANT AÇTILAR
Başkan Keleşe MÜSİAD ziyareti
YEREL

BAŞKAN KELEŞE MÜSİAD ZİYARETİ
EMITT İçin Görüştüler
YEREL

EMITT İÇİN GÖRÜŞTÜLER
Akçakoca Merkez cami çevre düzenlemesi başladı
YEREL

AKÇAKOCA MERKEZ CAMİ ÇEVRE DÜZENLEMESİ BAŞLADI
Kültür ve sanat sempozyumu çalışmaları başladı
YEREL

KÜLTÜR VE SANAT SEMPOZYUMU ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Efteni Abanta rakip oldu
YEREL

EFTENİ ABANTA RAKİP OLDU
İstanbul'daki terör saldırısı
YEREL

İSTANBUL'DAKİ TERÖR SALDIRISI

Yığılca'dan Rektör Çakar'a ziyaret
YEREL

YIĞILCA'DAN REKTÖR ÇAKAR'A ZİYARET
Yığılca Belediyesi sokak hayvanları için iş yerinden gıda topluyor
YEREL

YIĞILCA BELEDİYESİ SOKAK HAYVANLARI İÇİN İŞ YERİNDEN GIDA TOPLUYOR
Vali Dağlı &quot;İlk kez Türkiye ortalamasının üstüne çıkıldı&quot;
YEREL

VALİ DAĞLI "İLK KEZ TÜRKİYE ORTALAMASININ ÜSTÜNE ÇIKILDI"
TEOG'da tam puan alan öğrenciler Valiyi ziyaret etti
YEREL

TEOG'DA TAM PUAN ALAN ÖĞRENCİLER VALİYİ ZİYARET ETTİ
Görme engellileri anlamak için gözlerini bağladılar
YEREL

GÖRME ENGELLİLERİ ANLAMAK İÇİN GÖZLERİNİ BAĞLADILAR
Eşinin adını okulda yaşatacak
YEREL

EŞİNİN ADINI OKULDA YAŞATACAK
Başkan İbrahim Ercan taşıyıcı esnafı ile toplantı yaptı
YEREL

BAŞKAN İBRAHİM ERCAN TAŞIYICI ESNAFI İLE TOPLANTI YAPTI
Standard Profil çalışanlarını eğitimlerle güçlendirmeye devam ediyor
YEREL

STANDARD PROFİL ÇALIŞANLARINI EĞİTİMLERLE GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDİYOR
Gazeteciler gününde gazeteciden anlamlı bağış
YEREL

GAZETECİLER GÜNÜNDE GAZETECİDEN ANLAMLI BAĞIŞ
Düzce'de Buz Sarkıtları Kırılıyor
YEREL

DÜZCE'DE BUZ SARKITLARI KIRILIYOR
Başkan Keleş işçilere moral verdi
YEREL

BAŞKAN KELEŞ İŞÇİLERE MORAL VERDİ
Balıkçılar &quot;demir attı&quot;, fiyat tezgaha yansıdı
YEREL

BALIKÇILAR "DEMİR ATTI", FİYAT TEZGAHA YANSIDI