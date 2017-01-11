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Kermes gelirleri kız öğrencilere burs olacak



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Kadınlar Birliği'nin düzenlediği kermesten elde edilen gelir, üniversiteli 15 kız öğrenciye burs olarak aktarılacak.

Salihli Ticaret ve Sanayi Odası'nın Kadınlar Birliği, okuttuğu öğrencilerin burs giderlerini karşılamak amacıyla bir kermes düzenledi. Kadınlar birliği üyelerinin yaptığı pasta, börek, kek ve reçel gibi yiyecek maddelerinin ve el işi ürünlerin satışa sunulduğu, pilav ve mezelerin ikram edildiği Menderes Caddesi üzerindeki mekan, gün boyu Salihlili kadınlar tarafından ziyaret edildi. Kermeste ayrıca kadınlar birliğinin bastırdığı "Nesilden Nesile Küçük Mutfak Sırları" kitapçığı ile özel dizaynlı mutfak önlükleri de gelir getirici objeler olarak satışa sunuldu. Salihli TSO Kadınlar Birliği Başkanı Benay Oral, üniversitede öğrenim gören 15 kız öğrenciye burs sağlamak amacıyla düzenledikleri kermese gösterilen yoğun ilginin memnuniyet verici olduğunu belirtti. Oral, Salihlili kadınlara kermese gösterdikleri ilgi için müteşekkir olduklarını, yapılan harcamaların ihtiyaç sahibi öğrencilere kaynak oluşturduğunu sözlerine ekledi. Kadınlar birliğinin kermesini Meclis Başkanı Süleyman Oral ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ziyaret eden Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, kadınların eğitime yönelik bu tür organizasyonlarını gönülden desteklediklerini ifade etti. Yüksel, Salihli TSO olarak 70 öğrenciye burs verdiklerini, Kadınlar Birliği'nin 15 öğrencisiyle birlikte toplam sayının 85'e ulaştığını, kadınların bu kermese büyük özveriyle çalışarak hazırlandıklarını çabasını takdirle karşıladıklarını sözlerine ekledi.

(BA-ÖND-Y)



11.01.2017 16:38:29 TSI

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