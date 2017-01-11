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Turgutlu Belediyesi can dostlarını unutmadı

11 Ocak 2017 Çarşamba, 16:36
Turgutlu Belediyesi can dostlarını unutmadı
Turgutlu Belediyesi can dostlarını unutmadı

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Turgutlu Belediyesi, soğuk hava ve kar yağışı dolayısıyla beslenme sorunu yaşayan sokak hayvanlarını unutmayarak şehrin muhtelif yerlerinde bulunan beslenme odaklarına mama, ekmek ve kuşyemi koydu.
Turgutlu'daki yoğun kar yağışının sokak hayvanlarının aç kalmasına mahal vermemesi adına harekete geçen Turgutlu Belediyesi, şehrin muhtelif yerlerinde bulunan sokak hayvanları besleme odaklarını kardan temizleyerek içerisine köpek maması, ekmek ve kuşyemi koydu. Yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlarının beslenebilmesi için teyakkuzda olan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, beslenme odaklarının yanı sıra şehir içerisindeki parklara yiyecek bıraktı. Ekiplerin özellikle soğuk ve yağışlı günlerde sokak hayvanlarının yoğun olduğu bölgelerdeki denetimlerine devam edeceğini söyleyen Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, vatandaşlara da sokak hayvanlarını unutmamaları çağrısında bulundu.
Hizmetin yalnızca insanla sınırlı olmadığını söyleyerek, doğadaki tüm canlıların zor günlerine destek olma gerekliliğini vurgulayan Başkan Şirin, "Hava şartlarının sokak hayvanlarımız için zor geçtiği böylesi günlerde can dostlarımızı unutmamak, vatandaşlarımıza da hatırlatmak istiyoruz. Ekiplerimiz mevcut besleme odaklarını yiyeceklerle doldurdu ve periyodik olarak da kontrollerini yapıyorlar. Bu noktada vatandaşlarımızın da çalışmalarımıza destek olmasını, bilhassa bayat ekmeklerini gerek bayat ekmek toplama kutularımıza gerekse sokak hayvanları besleme noktalarına bırakmalarını istiyoruz. İmkanı olan vatandaşlarımızın da mama desteğiyle inanıyorum ki bu kış mevsiminde sokak hayvanlarının aç kalmalarını önleyeceğiz" dedi.
(SC-Y)

11.01.2017 16:40:18 TSI
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