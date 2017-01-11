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Bodrum'da kafelerin hijyen puanı arttı



(Fotoğraflı)



Eren Ayhan

MUĞLA (İHA) - Bodrum Belediye A.Ş. tarafından işletilen restoran ve kafelerdeki gıda hijyen güvenilirliği 3 puan arttı.

BIX-FSP sistemi tarafından yapılan bağımsız gıda hijyeni denetimleri sonunda Bodrum Belediye A.Ş. tarafından işletilen restoran ve kafelerin 2016 sezonu değerlendirmeleri açıklandı. 2015 yılında 80 puan olan Türkiye geneli ortalamasının üstünde bulunan ve ortalama 83 puan alan Bodrum bölgesi bu sene de Türkiye standardının üstünde yer aldı.

2016 yılı değerlendirmeleri sonucuna göre Türkiye ortalaması 85 puan olurken Bodrum Belediye A.Ş. bu sene puanını 88'e yükselterek restoran ve kafelerindeki üst düzey güvenirliliğini yeniledi.

Bodrum Belediye A.Ş. Genel Müdürü Hüseyin Yıldızhan her geçen sene kalite standardını daha yukarıya taşıdıklarını ifade ederek, "Hem biz hem de personelimiz bu konuda hassasız. Tüm tesislerimizde hijyen kurallarına uygun hareket ediliyor ve edilmeye de devam edecektir." dedi.

Bodrum Belediye A.Ş. restoran ve kafelerinin 2016 yılı puanlarını değerlendiren Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, "2016 yılı değerlendirmeleri sonucunda kafe ve restoranlarımızın üst düzeyde güvenilirliği olduğu bir kez daha ispatlandı. Puanlarımızın geçen sene olduğu gibi bu sene de Türkiye standartlarının üstünde oluşu beni bir kez daha gururlandırdı. Hijyen standartlarını hep böyle en üst düzeyde tutmak için daha dikkatli ve daha çok çalışacağız. Bu puanı almamızda katkısı olan tüm personelime teşekkür ediyorum." dedi.

(EA-MB-Y)



11.01.2017 16:42:56 TSI

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