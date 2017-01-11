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Kurum girişinde stant açtılar



(Fotoğraflı)



DÜZCE (İHA) - Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından Düzce Valiliği kampüsünde bulunan Kurum Müdürlükleri girişinde Kanser bilgilendirmesi adı altında stant açıldı.

Resmi Kurumların bulunduğu kampüs girişine açılan stantta kurum Halk Sağlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından açılan Stantta kurumlara giren ve çıkanların Bağırsak Kanseri, Meme Kanseri, Serviks Kanseri ve diğer kanserler hakkında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca, çeşitli broşür ve bilgilendirme metinlerini halka dağıtan kurum çalışanları, kanser riski ile ilgili de katılımcılara çeşitli bilgiler verdi. Bağırsak kanserini halkın kendisinin yapabileceğini de vurgulayan yetkililer, verilen çeşitli malzemeler ile testleri yapıp KETEM merkezine halkın teslim edebileceğini ve sistem üzerinden kendilerine bilgi verilebileceği belirtildi.

(AY)



11.01.2017 16:43:13 TSI

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