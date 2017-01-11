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Karşıdan karşıya geçemedi



(Fotoğraflı)



DÜZCE (İHA) - Düzce merkez Kuyumcuzade Bulvarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kuyumcuzade Bulvarında yoldan karşıya geçmek isteyen bir kişiye otomobil çarptı. Edinilen bilgilere göre; Öztürkler Işıklı kavşaktan Şehir içi istikametine gitmekte olan Emre Y. idaresindeki otomobil sanayi ışıklarına geldiği esnada yolun karşısına geçmek isteyen Ali Ü.'ye çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan yaya kanlar içerisinde yerde kalırken kazayı gören vatandaşlar hemen kazazedenin yardımına koşarken olay yerine 112 acil servis ekipleri ile emniyet ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine sevk ederek tedavi altına aldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı

(AY)



11.01.2017 16:45:31 TSI

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