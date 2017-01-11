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Fenerbahçeli başkan Beşiktaş forması giydi



(Fotoğraflı)



Eren Ayhan

MUĞLA (İHA) - Bodrum Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Uğur Özçayır ve dernek yönetim kurulu üyeleri Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'u ziyaret ederek "48" numaralı formayı hediye ettiler. Koyu bir Fenerbahçeli olan Kocadon Beşiktaş forması giyrek dostluk mesajı verdi.

Geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurulun ardından Bodrum Beşiktaşlılar Derneği başkanlığına seçilen Uğur Özçayır, Bodrum Belediye Başkan Mehmet Kocadon'u makamında ziyaret etti. Yeni başkan Özçayır'a ziyaretinde dernek başkan yardımcısı Macit Oğuzata ile dernek yönetim kurulu üyeleri Hakan Özgün, Özer Yaldızipek, Ömer Reşad Kayran, Semih Nalbantoğlu, Barış Kılıçarslan, Kerem Öztoprak, Mehmet Tire, Mehmet Dağoğlu ve Ramazan Aydınlı da eşlik etti.

Yeni yönetim kurulunun oluşmasının ardından Bodrum protokolüne bir dizi ziyaretlerde bulunduğunu ifade eden Başkan Özçayır, "Belediye Başkanımız Mehmet Kocadon'un hem yeni yılını kutlamak hem de yeni yönetim olarak yapacağımız çalışmalar hakkında kendisine bilgiler vermek için ziyaret gerçekleştirdik. Bodrum Beşiktaşlılar Derneği olarak sosyal sorumluluk projelerimize devam edeceğimizi ve bu projelerde belediye başkanımızı da aramızda görmek istediğimizi ilettik. Seve seve bizlerle birlikte olacağının cevabını veren ve bizi bugün misafir eden Sayın Kocadon'a teşekkür ederiz." dedi.

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında Beşiktaş'ın oynayacağı ilk maçını dernek binasında Beşiktaşlı taraftarlar ile seyretmek istediğini söyleyen Başkan Kocadon ise, "Beşiktaş Jimnastik Kulübü ve taraftarlarının yapmış olduğu sosyal projelere bir Fenerbahçe taraftarı olarak mutluluk duyuyor ve teşekkür ediyorum. Belediye Başkanı olarak Bodrum için yapılacak olan çalışmalarda tüm dernek ve sivil toplum kuruluşlarının her daim yanında olmaya devam edeceğim." dedi.

Ziyaret sonunda da Özçayır, tüm Beşiktaşlı taraftarlar adına Başkan Kocadon'a arkasında "48 Mehmet Kocadon" yazılı Beşiktaş formasını hediye etti. Formayı giyen Başkan, misafirleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

(EA-MB-Y)



11.01.2017 16:49:12 TSI

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