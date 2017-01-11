11 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Fenerbahçeli başkan Beşiktaş forması giydi

11 Ocak 2017 Çarşamba, 16:45
Fenerbahçeli başkan Beşiktaş forması giydi
Fenerbahçeli başkan Beşiktaş forması giydi

(Fotoğraflı)

Eren Ayhan
MUĞLA (İHA) - Bodrum Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Uğur Özçayır ve dernek yönetim kurulu üyeleri Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'u ziyaret ederek "48" numaralı formayı hediye ettiler. Koyu bir Fenerbahçeli olan Kocadon Beşiktaş forması giyrek dostluk mesajı verdi.
Geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurulun ardından Bodrum Beşiktaşlılar Derneği başkanlığına seçilen Uğur Özçayır, Bodrum Belediye Başkan Mehmet Kocadon'u makamında ziyaret etti. Yeni başkan Özçayır'a ziyaretinde dernek başkan yardımcısı Macit Oğuzata ile dernek yönetim kurulu üyeleri Hakan Özgün, Özer Yaldızipek, Ömer Reşad Kayran, Semih Nalbantoğlu, Barış Kılıçarslan, Kerem Öztoprak, Mehmet Tire, Mehmet Dağoğlu ve Ramazan Aydınlı da eşlik etti.
Yeni yönetim kurulunun oluşmasının ardından Bodrum protokolüne bir dizi ziyaretlerde bulunduğunu ifade eden Başkan Özçayır, "Belediye Başkanımız Mehmet Kocadon'un hem yeni yılını kutlamak hem de yeni yönetim olarak yapacağımız çalışmalar hakkında kendisine bilgiler vermek için ziyaret gerçekleştirdik. Bodrum Beşiktaşlılar Derneği olarak sosyal sorumluluk projelerimize devam edeceğimizi ve bu projelerde belediye başkanımızı da aramızda görmek istediğimizi ilettik. Seve seve bizlerle birlikte olacağının cevabını veren ve bizi bugün misafir eden Sayın Kocadon'a teşekkür ederiz." dedi.
Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında Beşiktaş'ın oynayacağı ilk maçını dernek binasında Beşiktaşlı taraftarlar ile seyretmek istediğini söyleyen Başkan Kocadon ise, "Beşiktaş Jimnastik Kulübü ve taraftarlarının yapmış olduğu sosyal projelere bir Fenerbahçe taraftarı olarak mutluluk duyuyor ve teşekkür ediyorum. Belediye Başkanı olarak Bodrum için yapılacak olan çalışmalarda tüm dernek ve sivil toplum kuruluşlarının her daim yanında olmaya devam edeceğim." dedi.
Ziyaret sonunda da Özçayır, tüm Beşiktaşlı taraftarlar adına Başkan Kocadon'a arkasında "48 Mehmet Kocadon" yazılı Beşiktaş formasını hediye etti. Formayı giyen Başkan, misafirleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.
(EA-MB-Y)

11.01.2017 16:49:12 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Zincirleme kaza: 19 yaralı
YEREL

ZİNCİRLEME KAZA: 19 YARALI
CHP Marmaris yönetimi seferberlik ilan edecek
YEREL

CHP MARMARİS YÖNETİMİ SEFERBERLİK İLAN EDECEK
Danimarkalı bilim adamları 'Mausoleum' projesi için Bodrum'a geldi
YEREL

DANİMARKALI BİLİM ADAMLARI 'MAUSOLEUM' PROJESİ İÇİN BODRUM'A GELDİ
Bodrum'da kafelerin hijyen puanı arttı
YEREL

BODRUM'DA KAFELERİN HİJYEN PUANI ARTTI
Yenice Ortaokulu Öğrencilerinden Duyarlı Davranış
YEREL

YENİCE ORTAOKULU ÖĞRENCİLERİNDEN DUYARLI DAVRANIŞ
Kayaköy'lüler yolun bitmesini bekliyor
YEREL

KAYAKÖY'LÜLER YOLUN BİTMESİNİ BEKLİYOR
Çiftçiler Kapalı Sulama Sistemine Kavuşuyor
YEREL

ÇİFTÇİLER KAPALI SULAMA SİSTEMİNE KAVUŞUYOR
Hidrantlar bakımdan geçti
YEREL

HİDRANTLAR BAKIMDAN GEÇTİ
Test sürüşü ölüm getirdi
YEREL

TEST SÜRÜŞÜ ÖLÜM GETİRDİ
Saatte 10 kilometre hızla esen rüzgar sörfçülere yetti
YEREL

SAATTE 10 KİLOMETRE HIZLA ESEN RÜZGAR SÖRFÇÜLERE YETTİ
&quot;Golden Çetesi&quot; emekli doktora emanet
YEREL

"GOLDEN ÇETESİ" EMEKLİ DOKTORA EMANET
Dalaman'da sağlıkçılardan kan bağışı
YEREL

DALAMAN'DA SAĞLIKÇILARDAN KAN BAĞIŞI
AK Parti Dalaman Kadın Kollarında görev değişikliği
YEREL

AK PARTİ DALAMAN KADIN KOLLARINDA GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ
&quot;Demokrasi Marşı&quot;nı duyunca ücret istemedi
YEREL

"DEMOKRASİ MARŞI"NI DUYUNCA ÜCRET İSTEMEDİ
Milas'ta damperi açık unutulan TIR korku saçtı
YEREL

MİLAS'TA DAMPERİ AÇIK UNUTULAN TIR KORKU SAÇTI
Muğla'da FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

MUĞLA'DA FETÖ/PDY OPERASYONU
Fethiye'de FETÖ soruşturmasında 2 kişi tutuklandı
YEREL

FETHİYE'DE FETÖ SORUŞTURMASINDA 2 KİŞİ TUTUKLANDI
Okur'un torun mutluluğu
YEREL

OKUR'UN TORUN MUTLULUĞU
Muğla'da eğitme kar engeli
YEREL

MUĞLA'DA EĞİTME KAR ENGELİ
uğla İl Tarım Müdürü değişti!
YEREL

UĞLA İL TARIM MÜDÜRÜ DEĞİŞTİ!
Muğla'da, 5 kişi gözaltına alındı
YEREL

MUĞLA'DA, 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
&quot;Golden Çetesi&quot;nin reisi hayatını kaybetti
YEREL

"GOLDEN ÇETESİ"NİN REİSİ HAYATINI KAYBETTİ
Muğla'da kar yağışı nedeniyle kapanan yollar açıldı
YEREL

MUĞLA'DA KAR YAĞIŞI NEDENİYLE KAPANAN YOLLAR AÇILDI
GETOB'dan Türkiye'ye destek veren İngiliz gazeteciye davet
YEREL

GETOB'DAN TÜRKİYE'YE DESTEK VEREN İNGİLİZ GAZETECİYE DAVET