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Başarılı sporculardan Başkan Akkaya'ya ziyaret



(Fotoğraflı)



Cemal Filiz

KONYA (İHA) - Geçtiğimiz günlerde Konya'da yapılan halter ve boks şampiyonalarında il birincisi ve il ikincisi olan Ak Nasreddin Spor Kulübü Sporcuları ile kulüp idarecileri Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya'yı makamında ziyaret etti.

Ziyarete, Konya'daki halter şampiyonasında 77 kiloda il birincisi olan Atatürk Ortaokulu öğrencilerinden Kamber Kızılkuyu, 69 kiloda il ikincisi olan Ömer Daşkın, 62 kiloda il ikiincisi olan Ahmet Durmaz, 55 kiloda il birincisi olan Mualla Nigar Yamaç Ortaokulu'ndan İsmet Burak Çavdar, 50 kiloda il birinci olan Osman Emir ile Konya'daki boks şampiyonasında Yıldızlar 52 kiloda il birincisi olan Çağrı Yiğit Korkmaz, Yıldızlar 54 kiloda il ikincisi olan Rıfat Özdil, Gençler 52 kiloda il birincisi olan Samet Altunbay, Gençler 54 kiloda il birincisi olan Burak Can Çanta, Ak Nasreddin Spor Kulübü Kulüp Başkanı ve Boks Antrenörü Ömer Akdi, Ak Nasreddin Spor Kulübü Halter Antrenörü Sadık Kuzulkuyu ve Kulüp Yöneticisi Murat Korkmaz katıldı. Konya'daki şampiyonalar hakkında Başkan Akkaya'ya bilgi veren Kulüp Başkanı Ömer Akdi, hem halterde hem de boksta Konya'yı temsilen Türkiye Şampiyonalarına katılacaklarını söyleyerek destekleri için Başkan Akkaya'ya teşekkür etti.

Yapılan ziyaretten ve alınan başarılardan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Akkaya, Akşehir'in hem eğitim alanında hem de spor alanında büyük başarılara imza attığını belirterek, Konya'daki yarışmalarda derece yapan sporcuları ve kulüp yöneticilerini tebrik etti.

Ziyaret sonunda sporculara çeşitli hediyeler takdim eden Başkan Akkaya, sporcular ve kulüp yöneticileri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

(CF-AH-Y)



11.01.2017 16:48:32 TSI

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