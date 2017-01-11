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AK Parti Kadın Kollarında temayül heyecanı



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanlığı için temayül yoklaması yapıldı.

AK Parti Salihli Kadın Kolları Başkanı Ülkü Yavuzer'in, İlçe Yönetim Kurulu üyesi olması nedeniyle Kadın Kolları Başkanlığı için parti binasında temayül yoklaması yapıldı.

Temayül yoklamasında İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Kadın ve Gençlik Kolları üyeleri ile mahalle temsilcileri, yeni kadın kolları başkanı için sandık başına gidip, oy kullandı.

AK Parti Salihli İlçe Başkanı Selçuk Dinç, temayül yoklamasında ön plana çıkan isimlerin, genel merkez tarafından Ankara'ya davet edileceğini ve ardından yeni kadın kolları başkanının belirleneceğini ifade etti.

(BA-SC)



11.01.2017 16:52:49 TSI

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